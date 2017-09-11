СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Ладу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал победу над "Ладой" – 3:1.

Нападающий армейцев Илья Ковальчук в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. Также два балла набрал другой форвард петербуржцев Никита Гусев, отдавший две голевые передачи.

Отметим, что для подопечных Олега Знарка эта победа стала девятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Лада" (Тольятти) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Бочаров – 3, 5:17 – 0:1. Прохоркин – 4 (Плотников), 36:21 – 1:1. Дацюк – 3 (бол., Ковальчук, Гусев), 46:24 – 2:1. Ковальчук – 9 (Гусев), 48:27 – 3:1.

Вратари: Коскинен – Лазушин.

Штраф: 6 – 14.

Броски: 49 (24+8+17) – 20 (8+8+4).

Судьи: Бондарь, Комаров.

11 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.