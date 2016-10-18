18:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА одержал 7-ю победу подряд, обыграв "Сибирь"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в овертайме обыграл "Сибирь" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил нападающий питерских армейцев Александр Барабанов. Для команды Олега Знарка это победа стала седьмой подряд. Подопечные Андрея Скабелки потерпили третье поражение к ряду.

В следующем матче "Сибирь" примет ЦСКА, а СКА отправится в Новокузнецк, где сыграет с "Металлургом".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кемппайнен – 8 (Полашек), 35:45 – 1:0. Прохоркин – 2 (мен., Барабанов), 37:09 – 1:1. Барабанов – 11 (Херсли), 61:43 – 1:2.

Вратари: Красиков – Коскинен.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 28 (7+15+5+1) – 41 (9+17+13+2).

Судьи: Бондарь, Оленин.

18 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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