19:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА одержал 14-ю победу кряду, забросив семь шайб "Локомотиву"

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СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Локомотив" - 7:1. В составе питерского клуба дублем отметился Вадим Шипачев.

Отметим, что подопечные Олега Знарка одержали 14-ю победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)

Голы: Барабанов - 13 (Дергачев), 0:56 - 0:1. Войнов - 8 (Дацюк), 8:57 - 0:2. Шипачев - 7 (Гусев), 11:33 - 0:3. Гусев - 12 (Шипачев), 21:28 - 0:4. Шипачев - 8 (бол., Дадонов), 23:41 - 0:5. Дадонов - 12, 45:25 - 0:6. Ковальчук - 19 (Дацюк, Войнов), 45:57 - 0:7. Гавриков - 1 (бол.), 53:24 - 1:7.

Вратари: Судницин (Мурыгин, 45:57) - Шестеркин.

Штраф: 24 - 16.

Броски: 27 (13+7+7) - 28 (12+9+7).

Судьи: Букин, Сидоренко.

13 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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