СКА одержал 11-ю победу подряд, обыграв "Магнитку"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в овертайме одержал победу над магнитогорским "Металлургом" (4:3).

На голы Виктора Тихонова, Евгения Кетова и Павла Дацюка "Магнитка" ответила дублем Сергея Мозякина и шайбой Никиты Пивцакина. Победу армейцам, которая стала 11-й подряд, принес защитник Патрик Херсли.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: В. Тихонов – 2 (Кетов, Каблуков), 10:48 – 1:0. Мозякин – 8 (Денисов), 26:49 – 1:1. Кетов – 1 (мен., Каблуков), 33:33 – 2:1. Дацюк – 4 (Широков, Гавриков), 37:58 – 3:1. Мозякин – 9 (бол., Осала, Коварж), 45:31 – 3:2. Пивцакин – 1 (Мозякин, Григоренко), 59:13 – 3:3. Херсли – 4 (бол., Дацюк), 62:38 – 4:3.

Вратари: Шестеркин – Самсонов (59:01 – 59:13).

Штраф: 35 – 18.

Броски: 30 (12+9+7+2) – 39 (12+16+10+1).

Судьи: Белов, Ержабек.

15 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция СКА - "Магнитка"