СКА обыграл "Йокерит" и одержал третью победу подряд

СКА обыграл "Йокерит" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы одержали третью победу кряду, финский клуб потерпел первое поражение в сезоне.
В составе петербургской команды по шайбе забросили Илья Ковальчук и Сергей Широков. Двумя голевыми передачами отметился Сергей Плотников.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ковальчук – 4 (бол., Плотников), 8:49 – 1:0. Широков – 3 (бол., Яковлев, Плотников), 56:47 – 2:0.
Вратари: Шестеркин – Запольски (59:05).
Штраф: 8 – 12.
Броски: 27 (10+6+11) – 27 (4+20+3).
Судьи: Гофман, Франо.
25 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Материалы других СМИ