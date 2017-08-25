СКА обыграл "Йокерит" и одержал третью победу подряд

СКА обыграл "Йокерит" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы одержали третью победу кряду, финский клуб потерпел первое поражение в сезоне.

В составе петербургской команды по шайбе забросили Илья Ковальчук и Сергей Широков. Двумя голевыми передачами отметился Сергей Плотников.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ковальчук – 4 (бол., Плотников), 8:49 – 1:0. Широков – 3 (бол., Яковлев, Плотников), 56:47 – 2:0.

Вратари: Шестеркин – Запольски (59:05).

Штраф: 8 – 12.

Броски: 27 (10+6+11) – 27 (4+20+3).

Судьи: Гофман, Франо.

25 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.