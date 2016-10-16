СКА обыграл "Витязь", Ковальчук стал лучшим бомбардиром КХЛ

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Витязь" со счетом 5:1. Нападающий питерцев Илья Ковальчук оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Форвард набрал 29 очков в этом сезоне и стал лучшим бомбардиром лиги, на один балл обойдя капитана магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина.

Для СКА это шестая победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Витязь" (Подольск) - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ковальчук - 12 (Войнов, Дацюк), 0:11 - 1:0. Коскиранта - 6 (Мозес), 17:02 - 2:0. Плотников - 6 (Ковальчук, Дацюк), 18:03 - 3:0. Макеев - 7 (Афиногенов, Семенов), 26:49 - 3:1. Коскиранта - 7 (Дергачев, Мозес), 37:56 - 4:1. Ковальчук - 13 (Войнов), 43:45 - 5:1.

Вратари: Коскинен - Сапрыкин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 30 (9+10+11) - 23 (5+11+7).

Судьи: Сергеев, Сидоренко.

16 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.