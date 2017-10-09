СКА обыграл "Спартак", продлив победную серию до 20 матчей

"Спартак" на домашней арене потерпел поражение в игре со СКА - 0:4. Команда из Санкт-Петербурга выиграла двадцатый матч подряд.

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"Спартак" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Голы: Плотников – 4 (Мальцев), 23:13 – 0:1. Гусев – 13 (Барабанов, Рундблад), 28:48 – 0:2. Хафизуллин – 3 (Широков, Калинин), 29:59 – 0:3. Рундблад – 2 (Зубарев, Прохоркин), 31:24 – 0:4.

Вратари: Беспалов (Трушков, 31:24) – Шестеркин.

Штраф: 10 – 4.Броски: 21 (10+6+5) – 33 (10+12+11).

Судьи: Оскирко, Раводин.

9 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.