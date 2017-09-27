СКА обыграл "Сибирь". Это 16-я победа подряд

СКА победил "Сибирь" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе питерцев по разу отличились нападающие Сергей Широков, Максим Карпов и защитник Патрик Херсли.

Отметим, что сегодняшняя победа стала для СКА 16-й кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Широков - 11 (бол., Херсли), 14:56 - 0:1. Карпов - 2 (Широков), 21:05 - 0:2. Херсли - 9 (бол., Плотников, Широков), 43:51 - 0:3.

Вратари: Салак - Шестеркин.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 15 (3+6+6) - 38 (13+14+11).

Судьи: Сидоренко, Франо.

27 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".