СКА обыграл "Северсталь" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

СКА в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Северсталь" (2:0) и вышел в четвертьфинал. Голы забили Никита Гусев и Сергей Широков.
Счет в серии стал 4-0 в пользу армейцев. Соперник питерского клуба по 1/4 финала определится позднее.
КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/4 финала
Четвертый матч
"Северсталь" - СКА - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Гусев - 3 (Дацюк), 9:10 - 0:1. Широков - 1 (Белов, Плотников), 31:33 - 0:2.
Вратари: Гудачек (58:14 - 58:30, 59:35) - Коскинен.
Штраф: 55 - 33.
Броски: 22 (6+7+9) - 28 (14+11+3).
Судьи: Беляев, Оскирко.
8 марта. Череповец. Ледовый дворец.
Счет в серии: 0-4 (3:4 ОТ, 4:7, 1:2 ОТ).
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ВСЕНАМАЧТУ
Алексей Александрович Мордашов (26 сентября 1965, Череповец, Вологодская область) — российский предприниматель и управленец, рублевый триллионер. Председатель совета директоров, генеральный директор (с 2006 по 2014 годы[1]) ОАО «Северсталь» (с 1 декабря 2014 года — ПАО «Северсталь»), генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза». Алексею Мордашову принадлежит 26 % немецкой туристической компании TUI Group. Является одним из наиболее узнаваемых и цитируемых российских бизнесменов, как в России, так и за рубежом[2]. В 2014 году Алексей Мордашов признан лучшим спикером мировой сталелитейной отрасли[3].............ИТАК ЖИДКО ОБОСРАТЬСЯ...............
21:31
beringer
7 игроков это даже не 6..а вам все купленные судьи мерещатся..было 2 овертайма забивайте на здоровье..пропустили ..и конечно судьи куплены..до чего же смешно ваши сопли читать
21:31
veter2001
Запрос на просмотр был от СКА.
21:11
veter2001
From Bryansk. 7 игроков Северстали были одновременно на поле т.е. нарушение численного состава.
21:10
CreaT1ve
Ска с праздником и с очередной покупкой!
20:48
poloskun
From Bryansk С такими мыслями только в Советском р-не живут, другим пох.
20:06
From Bryansk
Я что-то так и не понял почему отменили гол. Ничего из нижеперечисленного (взято на сайте khl.ru) вроде как не было: 330. Судья видеоповторов и система «Видеогол» а) Видеопросмотр спорного момента может быть произведен только по просьбе Глав- ного судьи или Судьи видеоповторов; б) только Главный судья может обратиться к системе «Видеогол»; в) только нижеперечисленные ситуации могут быть предметом видеопросмотра: 1. Шайба, пересекающая линию ворот. 2. Шайба, заброшенная в ворота прежде, чем они были сдвинуты. 3. Шайба забрасывается в ворота до или после окончания времени игры в конце периода. 4. Шайба направлена в ворота рукой или ударом ноги. 5. Шайба, отскочившая в ворота от судьи. 6. По шайбе сыграл высоко поднятой клюшкой (выше перекладины ворот) игрок атакующей команды прежде, чем она зашла в ворота. 7. Для определения правильного времени на табло в случае, если табло видно на экране монитора Судьи видеоповторов; Запрос Тренера Команда может использовать Запрос Тренера только по следующим эпизодам матча: 1.1.Взятие ворот после незафиксированного «Положения вне игры». 1.2.Взятие ворот в результате блокировки вратаря.
20:02
Кaраcик
А никто не подумал, что СКА голову сильней Северстали, но тратил ровно столько сил, что бы одержать победу по минимуму?
19:58
паоло росси
ска смотрит на вас всех как на г...но)
19:57
Производственник
pan1608 Опять судьи тащят этот полит проект(. Как охота,чтобы сосиска обосралась. 19:34 =============================================================================== а ты поднатужься .еще сильнее и еще
19:52
poloskun
pan1608 Как она может обосраться, если ее тащат? Посылки ни те...
19:51
pan1608
Опять судьи тащят этот полит проект(. Как охота,чтобы сосиска обосралась.
19:34
+-=0
ске помогали в каждой игре.
19:27