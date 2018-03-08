СКА обыграл "Северсталь" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

СКА в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Северсталь" (2:0) и вышел в четвертьфинал. Голы забили Никита Гусев и Сергей Широков.

Счет в серии стал 4-0 в пользу армейцев. Соперник питерского клуба по 1/4 финала определится позднее.

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Четвертый матч

"Северсталь" - СКА - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Гусев - 3 (Дацюк), 9:10 - 0:1. Широков - 1 (Белов, Плотников), 31:33 - 0:2.

Вратари: Гудачек (58:14 - 58:30, 59:35) - Коскинен.

Штраф: 55 - 33.

Броски: 22 (6+7+9) - 28 (14+11+3).

Судьи: Беляев, Оскирко.

8 марта. Череповец. Ледовый дворец.

Счет в серии: 0-4 (3:4 ОТ, 4:7, 1:2 ОТ).