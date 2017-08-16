СКА обыграл сборную Канады и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

СКА всухую обыграл сборную Канады со счетом 3:0 в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе армейцы вышли в финал, где сыграют против "Йокерита". Канадцы проведут матч за третье место со "СКА-Нева".

В составе победителей по шайбе забросили Патрик Херсли, Никита Гусев и Виктор Тихонов.

Турнир имени Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) – Канада – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Херсли – 2 (бол., Ковальчук, Белов), 39:53 – 1:0. Гусев – 2 (Карпов, Чудинов), 49:20 – 2:0. В. Тихонов – 2 (Каблуков), 58:07 – 3:0.

Вратари: Шестеркин (57:30 – 58:07) – Скривенс.

Судьи: Кулев, Оскирко.

16 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.