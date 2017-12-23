СКА обыграл московское "Динамо" в день рождения клуба

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" уступило СКА – 1:5.
В составе петербуржцев заброшенными шайбами отличились Егор Яковлев, Антон Белов, Александр Барабанов и Никита Гусев, оформивший дубль.
Таким образом, невские армейцы прервали серию поражений, которая составляла две игры подряд. Сегодня СКА отмечает 71-летие с момента создания клуба.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)
Голы: Яковлев – 4 (Калинин, Гусев), 22:37 – 0:1. Белов – 2 (Широков, Плотников), 25:16 – 0:2. Гусев – 17 (бол., Ковальчук), 36:04 – 0:3. Гусев – 18 (Карпов), 37:18 – 0:4. Артюхин – 2 (Сопин, Кутейкин), 46:17 – 1:4. Барабанов – 10, 59:29 – 1:5.
Вратари: Еременко – Коскинен.
Штраф: 8 – 2.
Броски: 24 (5+7+12) – 52 (16+16+20).
Судьи: Наумов, Оленин.
23 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
- СКА СПб
- Динамо Москва (хоккей)
- Антон Белов (хоккей)
- Никита Гусев
- Егор Яковлев (СКА)
- Александр Барабанов
avlaq
Странное определение "серии".
21:50 23 декабря
Наш
Сегодня СКА обошёл своего самого неудобного соперника в лиге.Теперь за всю историю противостояний в регулярке плюс плей-офф,армейцы в личных поединках опережают по очкам ЛЮБУЮ команду КХЛ!
21:25 23 декабря
asc0002
С днем рождения, днари! )
20:40 23 декабря
Джон....Сильвер
Гаттузо Крут!!!!!!#! - Нагнул сегодня Витязь ЦСКА, а СКА уже давно никого не нагибает. Никто из соперников не хочет силы тратить на эту клоунаду. А Газпрому вместо того, чтобы самолюбованием заниматься - пора вступать в Настоящую и Единственную Крутую Лигу - НХЛ. Вот тогда и посмотрим, кто что представляет. А чемпионат одного суперклуба, скупившего за "Достояние всей России" лучших игроков и остальных мальчиков для битья - просто убивает интерес к КХЛ и всему нашему хоккею.
20:20 23 декабря
Урфин Джюс
Ну вот еще и говорящая вагина отметилась) И это чудесно!
20:15 23 декабря
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Нагнули паршивых мусорят! И это прекрасно.
20:12 23 декабря
Иппон2
Вообще- то вчера д.р. отмечалось. Пусть СЭ до Нового Года поздравляет, пойдет.)
20:08 23 декабря
Урфин Джюс
Иппон2 Я с тобой тоже не собираюсь ничего обсуждать.. А оды петь... это лучше вы сами..
20:08 23 декабря
Иппон2
Урфин. У нас есть проблемы в детском хоккее, но не с тобой их обсуждать. Оды начинай петь...
20:06 23 декабря
Иппон2
Поздравляю команду Ленинградского Дома Офицеров с Днем рождения!
20:03 23 декабря
GalacticBoy
В день рождения клуба,официальный спонсор ГазПрем подарил каждому по Ковальчуку
20:01 23 декабря
Урфин Джюс
Играть уметь - это правильно.. не поспоришь.. а еще наверное надо уметь растить своих игроков для будущих побед. Хотя это не про Ска.. ежели есть возможность купить, то РАСТИТЬ отходит на второй...или более задвинутый план
19:54 23 декабря
Джон....Сильвер
Tribunal Z - мне успехи Динамо до одного места. Мне просто смешно во что КХЛ превратили. Чемпионат для Газпрома и остальных дураков-статистов. Вам в Питере самим не противно это дешевое шоу? Неужели в людях азарта настоящих и справедливых побед не осталось?
19:53 23 декабря
Шалманист
ТрибуналДзе Зубы скалить - это по вашей питерской традиции! Что Зенитка блатная, что это Ска гребаное...
19:51 23 декабря
Tribunal Z
Джон....Сильвер Очередное шоу для газпромовских олигархов.---===== играть надо уметь, а не зубы скалить.
19:33 23 декабря
Джон....Сильвер
Очередное шоу для газпромовских олигархов.
19:27 23 декабря