СКА обыграл московское "Динамо" в день рождения клуба

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" уступило СКА – 1:5.

В составе петербуржцев заброшенными шайбами отличились Егор Яковлев, Антон Белов, Александр Барабанов и Никита Гусев, оформивший дубль.

Таким образом, невские армейцы прервали серию поражений, которая составляла две игры подряд. Сегодня СКА отмечает 71-летие с момента создания клуба.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:5 (0:0, 0:4, 1:1)

Голы: Яковлев – 4 (Калинин, Гусев), 22:37 – 0:1. Белов – 2 (Широков, Плотников), 25:16 – 0:2. Гусев – 17 (бол., Ковальчук), 36:04 – 0:3. Гусев – 18 (Карпов), 37:18 – 0:4. Артюхин – 2 (Сопин, Кутейкин), 46:17 – 1:4. Барабанов – 10, 59:29 – 1:5.

Вратари: Еременко – Коскинен.

Штраф: 8 – 2.

Броски: 24 (5+7+12) – 52 (16+16+20).

Судьи: Наумов, Оленин.

23 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Турнирная таблица – здесь