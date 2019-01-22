СКА обыграл минское "Динамо"

СКА выиграл у минского "Динамо" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Белов, Павел Дацюк, Александр Барабанов (дважды) и Николай Прохоркин. У минчан забил Джонатон Блум.

СКА набрал 83 очка и занимает второе место на Западе. У "Динамо" 33 очка и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Минск) - 5:1 (3:0, 2:0, 0:0)

Голы: Белов - 5 (Хафизуллин, Кручинин), 1:34 - 1:0. Дацюк - 9 (бол., Кузьменко, Хафизуллин), 3:27 - 2:0. Барабанов - 12, 16:15 - 3:0. Прохоркин - 19 (Якупов, Гусев), 29:32 - 4:0. Барабанов - 13 (Хафизуллин, Кузьменко), 38:42 - 5:0. Блум - 2 (Хауден), 48:01 - 5:1.

Вратари: Шестеркин - Карнаухов.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (12+12+7) - 20 (7+6+7).

Судьи: Ансонс, Лаврентьев.

22 января. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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