СКА обыграл "Металлург" и продлил победную серию до четырех матчей

СКА победил "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил форвард Максим Карпов.

Петербургский клуб набрал 47 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице на Западе. Команда из Магнитогорска с 41 баллом занимает третью строчку на Востоке.

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СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Белов - 1 (бол., Прохоркин, Гусев), 13:05 - 1:0. Чибисов - 4 (Бирюков, Шор), 24:18 - 1:1. Карпов - 7 (бол., Гусев, Прохоркин), 34:14 - 2:1.

Вратари: Хелльберг - Кошечкин (57:45).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 20 (10+5+5) - 22 (5+11+6).

Судьи: Бирин, Гофман.

18 ноября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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