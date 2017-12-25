СКА обыграл "Магнитку", забросив 4 шайбы в третьем периоде

СКА на выезде обыграл магнитогорский "Металлург" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы забросили все четыре шайбы в ворота Ильи Самсонова в третьем периоде. Точными бросками отметились Сергей Широков, Илья Каблуков, Сергей Плотников и Владислав Гавриков.
Отметим, что первую и вторую шайбы СКА забросил с интервалом в 22 секунды.
Для питерских армейцев эта победа стала второй подряд после двух проигранных встреч. Для магнитогорцев это поражение стало вторым в трех последних играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)
Голы: Широков - 15 (Коскиранта), 44:36 - 0:1. Каблуков - 2 (В. Тихонов, Карпов), 44:58 - 0:2. Плотников - 12 (бол., Ковальчук, Гусев), 50:02 - 0:3. Гавриков - 3 (Войнов, Шипачев), 57:25 - 0:4.
Вратари: Самсонов - Коскинен.
Штраф: 20 - 6.
Броски: 21 (8+10+3) - 40 (12+14+14).
Судьи: Гусев, Соин.
25 декабря. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Дополнительная информация
- КХЛ
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- Илья Каблуков
- Сергей Широков
- Сергей Плотников
- Илья Самсонов
- Владислав Гавриков
Женек10
Величкин молодец. Вернул старого дорого иностранца ли, зато пролетел мимо ткачева. Столько глупых решение за сезон, все, хватка нет больше. Пора на выход еще и пинком
19:53
Джон....Сильвер
Клоунада продолжается..
19:49