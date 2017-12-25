19:22 | Хоккей — КХЛ

СКА обыграл "Магнитку", забросив 4 шайбы в третьем периоде

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СКА на выезде обыграл магнитогорский "Металлург" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы забросили все четыре шайбы в ворота Ильи Самсонова в третьем периоде. Точными бросками отметились Сергей Широков, Илья Каблуков, Сергей Плотников и Владислав Гавриков.

Отметим, что первую и вторую шайбы СКА забросил с интервалом в 22 секунды.

Для питерских армейцев эта победа стала второй подряд после двух проигранных встреч. Для магнитогорцев это поражение стало вторым в трех последних играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)

Голы: Широков - 15 (Коскиранта), 44:36 - 0:1. Каблуков - 2 (В. Тихонов, Карпов), 44:58 - 0:2. Плотников - 12 (бол., Ковальчук, Гусев), 50:02 - 0:3. Гавриков - 3 (Войнов, Шипачев), 57:25 - 0:4.

Вратари: Самсонов - Коскинен.

Штраф: 20 - 6.

Броски: 21 (8+10+3) - 40 (12+14+14).

Судьи: Гусев, Соин.

25 декабря. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Женек10

Величкин молодец. Вернул старого дорого иностранца ли, зато пролетел мимо ткачева. Столько глупых решение за сезон, все, хватка нет больше. Пора на выход еще и пинком

19:53

Джон....Сильвер

Клоунада продолжается..

19:49