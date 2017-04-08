17:36 8 апреля | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА обыграл "Магнитку" в первом матче финала Кубка Гагарина

Патрик ХЕРСЛИ (№6) забросил одну из шайб СКА в этом матче. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Патрик ХЕРСЛИ (№6) забросил одну из шайб СКА в этом матче. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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СКА на выезде нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина – 5:4. Победная шайба на счету Евгения Дадонова. Отметим, что в этом матче было два удаления – у "Металлурга" получил штраф 5+20 Оскар Осала, а у СКАИлья Ковальчук.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА, следующая игра пройдет в Магнитогорске в понедельник.

Кубок Гагарина

Финал

Первый матч

"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

Голы: Кетов - 6 (бол., Херсли, Белов), 16:18 - 0:1. Тимкин - 2 (Терещенко, Косов), 21:50 - 1:1. Мозякин - 7, 23:11 - 2:1. Дадонов - 6 (Гусев), 33:14 - 2:2. Прохоркин - 3 (Херсли, Барабанов), 34:24 - 2:3. Антипин - 5 (бол., Ли, Мозякин), 39:07 - 3:3. Херсли - 6 (бол., Шипачев, Гусев), 55:01 - 3:4. Дадонов - 7, 56:59 - 3:5. Филиппи - 4, 59:49 - 4:5.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 50:07, Кошечкин, 51:38, 58:11) - Шестеркин.

Штраф: 33 - 29.

Броски: 34 (9+15+10) - 34 (11+16+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

8 апреля. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 0-1.

Трансляция матча "Металлург" - СКА

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (107)
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slavo

SergeiSP, плюсую. можно подумать, что лукойл частная лавочка. и конская армия

04:45

болдовский

Alala-8 человек из НЫНЕШНЕГО только состава СКА играло в Праге-15!не пять пятерок?имеется ввиду что толк с них только ЗДЕСЬ!!!БЕСТОЛКОВЫЙ

01:59

Alala

НО когда опять нас будет выносить Канада -6:1 или 7:3-ТО ОПЯТЬ МЫ УВИДИМ РАСТЕРЯННЫЕ ЛИЦА ТРЕНЕРОВ ПРИВЫКШИХ К ТЕПЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ,А ВМЕСТЕ С НИМИ ТЕ САМЫЕ РАВНОЦЕННЫЕ ПЯТЕРКИ...к сожалению... __________________________________________________________________________________________________________________________ "те самые равноценные пятерки", ну которые "Канада выносила 6-1 и 7-3" поголовно играют в НХЛ. Ну, и все остальные рассуждения такого же уровня... Одно понять трудно - зачем такой бред нести?

00:42

SergeiSP

Как уже надоели эти московские неадекваты, которые прикрываются всей страной в сторону негатива Газпрома. А что Газпром - одна из компаний-монополистов. Может быть РЖД стало вдруг частной организацией? Вам самим то не смешно нести этот бред, команды из Москвы коих далеко не 1, на те же деньги и живут и шикуют не меньше. А до Газпрома как было? А теперь вдруг недовольные, а почему это Газпром скупает тех сех, а мы как же своими 4 командами. Бред, если делать спорт независимым на частные деньги, то и делать для всех, убирать гос. финансирование. Оно может и не плохо в какой-то степени, но это должно быть комплексно для всех, а не для клубов Газпрома. Все гос. деньги убрать из всех клубов и тогда посмотрим у кого окупаемость какая.

00:42

зенит-супер-чемпион

убейтесь об стену, хмыри.

23:19 8 апреля

болдовский

krasnoyar-как найдутся БУДУТ ПОЛУЧАТЬ-----У РАШНИКОВА НАЙДУТСЯ,но кто ж ему даст их платить????Да и смысл потеряется!!!ЦСКА заложил тренд на функциональную подготовку,СИБИРЬ И ТОрпедо-бойцы!ММГ обыграв ЦСКА заложил тренд на мастерство противопоставив бей-беги!ЛОКО в этом году,исправив прежние ошибки ВООБЩЕ я считаю моральный победитель в лиге,так как изменил многое,подтянул молодежь,перестроил игру и т.д.Что внесетСКА??????ДА-НИЧЕГО!!!!!пять равноценных пятерок?на фоне безрыбья и ОТСУТСТВИЯ потолка зарплат-может быть,НО когда опять нас будет выносить Канада -6:1 или 7:3-ТО ОПЯТЬ МЫ УВИДИМ РАСТЕРЯННЫЕ ЛИЦА ТРЕНЕРОВ ПРИВЫКШИХ К ТЕПЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ,А ВМЕСТЕ С НИМИ ТЕ САМЫЕ РАВНОЦЕННЫЕ ПЯТЕРКИ...к сожалению...

22:35 8 апреля

krasnoyar

Никифор///...Но масса нормально мыслящих людей никогда не будет серьезно воспринимать победу ски.... тебе это не грозит ибо ты параноик понятно, весна...

22:33 8 апреля

krasnoyar

болдовский/// шоры убери, не зацикливайся на судействе УВИДЕШЬ ХОККЕЙ если он тебе действительно интересен

22:29 8 апреля

болдовский

Почему не пригласить на финал зарубежных судей?Это как Лемье был бы хозяин Писбурга,совладелец НХЛ и был другом Трампа.....-Я ХОЧУ СМОТРЕТЬ ХОККЕЙ!!!!!!!!!!!!!А СКА МЕНЯ ЛИШАЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!

22:25 8 апреля

krasnoyar

болдовский///krasnoyar-ты думаешь что если условному Тимкину, Калетнику и т.п. платить эти деньги он выйдет на уровень КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА...-они может и не выйдут,но другие найдутся за ЭТИ ДЕНЬГИ!!!!!!!!!/// как найдутся БУДУТ ПОЛУЧАТЬ

22:25 8 апреля

болдовский

krasnoyar-ты думаешь что если условному Тимкину, Калетнику и т.п. платить эти деньги он выйдет на уровень КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА...-они может и не выйдут,но другие найдутся за ЭТИ ДЕНЬГИ!!!!!!!!!

22:21 8 апреля

krasnoyar

Шалманист Коаснояр Иди, убейся об стену, СКАзочник!///грамматику подтяни школяр иди мой ноги попей теплого молока и спать.

21:47 8 апреля

krasnoyar

болдовский////avu1956-1 271 188 649 рублей)-ЭТО ТОЛЬКО ЗАРПЛАТА КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА!!!!!!!!!!!!!!ОБ ЭТОМ РЕЧЬ И ИДЕТ-САМИ ПОТОЛОК ПРИДУМАЛИ ,САМИ И НАПЛЕВАЛИ!!!!!!!//// ты думаешь что если условному Тимкину, Калетнику и т.п. платить эти деньги он выйдет на уровень КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА...

21:43 8 апреля

ViTTyler

Понабижали весеннеобостренные во главе с Никифором. Ну-ка скажи, мил человек, я тоже однодневка, которая нагло врет, что из Самары и топит за СКА? Кстати, смотрел матч с другом, он болеет за Магнитку. Сошлись на том, что к судейству вопросы есть, но нет ощущения предвзятости.По поводу скупленных звезд. Напомните, кого там СКА у всех скупил? Шипачева, Дадонова и Гусева? Ну да, на момент перехода в СКА они были суперзвездами, а не крепкими середняками, конечно. Хоть бы посмотрели их стату до прихода в СКА, клоуны. Кто там еще? Ковальчук? Возвращался из НХЛ, сейчас играет крайне посредственно. Дацюк? Тоже возвращенец. Куда он должен был на старости лет ехать, в Ёбург? Кто дальше, Плотников? Еще один возвращенец и крайне сомнительное усиление. Вот Войнов усилил. В целом, СКА массово скупает возвращенцев из НХЛ, это да. Но на внутреннем рынке приобретает в основном крепких середняков с перспективой роста.

21:40 8 апреля

krasnoyar

Никифор....иди проспись ,завистник, не позорься

21:33 8 апреля

Никифор

Твари, вы всегда правы, у вас есть деньги!

21:14 8 апреля

foreverCSKAforever

Из-за того, что СКА проморгал регулярку, финальная серия началась в Магнитогорске, матрасы, судившие Металлург не успели на Петровский, чтобы засудить Анжи. Пришлось в Питере работать Сухому, в результате Лунёв стал мокрым.

21:13 8 апреля

болдовский

avu1956-1 271 188 649 рублей)-ЭТО ТОЛЬКО ЗАРПЛАТА КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА!!!!!!!!!!!!!!ОБ ЭТОМ РЕЧЬ И ИДЕТ-САМИ ПОТОЛОК ПРИДУМАЛИ ,САМИ И НАПЛЕВАЛИ!!!!!!!

20:56 8 апреля

Vosstavshiy iz Bana-2

днища мг! больше добавить нечего.Борьбу начисто проигрывают.Один в один тоже самое было и с динамо и локо.Броски все во вратаря,семин.калетник и прочие спят.Чего тут можно ждать хорошего? чуда от 5 пятерки? спите дальше! Ска ничего не желаю.Просто ****************** при перелете к питеру вместе кубком.Да так что бы только ручка от него торчала из под обломков!

20:21 8 апреля

зенит-супер-чемпион

уралмашевец, ты проклят не мной, но БОГОМ.

20:19 8 апреля

зенит-супер-чемпион

уралмашевец, зря ты это про маму. БОГ такие вещи не прощает. пожалей своих родных. с этого момента ты проклятый.

20:11 8 апреля

Электросталец

Чертенок, бери игру на себя, тащи Магнето, не зря ж ты обогнал Бориса Петровича и Вениамина Вениаминовича!

20:05 8 апреля

зенит-супер-чемпион

уралмашевец, пиши исчо. мне без тебя скучно будет.

20:01 8 апреля

old grumbler

Уралмашевец --- СКА команда из Питера и в Питере ее любят! А кого любите вы нам в Питере параллельно и перпендикулярно мы не просим и не требуем любить СКА мы призываем любить хоккей как красивую игру а не поливать грязью команду которую не смогла обыграть команда за которую вы болели....

19:38 8 апреля

зенит-супер-чемпион

и не надо болеть за СКА. мы без вашего боления проживём, чуханы.

19:35 8 апреля

old grumbler

RobertH победа она и в Африке победа!!! Я, да что я, весь Питер согласен на четыре таких неубедительных победы СКА!!! СКА выиграл Магнитка проиграла а все остальные разговоры ни о чем....

19:34 8 апреля

зенит-супер-чемпион

роберт, соси вместе с уралмашевцем, удод.

19:33 8 апреля

old grumbler

jordan.jr кто живет прошлым не имеет будущего... никакого... ни великого ни хорошего...

19:31 8 апреля

RobertH

old grumbler,я понимаю это состояние пивной эйфории после такой прям убедительной победы,но читать можно было и повнимательнее насчет удалений.Про ваших и наших.Я не болею ни за одну из команд КХЛ.Просто игра по принципу западло мне не нравится,а ты можешь радоваться,я не в претензии.Про сборную.Здесь все ,по моему,не профессионалы и просто высказывают свое мнение.Так что можно и не ёрничать.Хотя...Ну такая победа....---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------зенит-супер-чемпион,СКА ещё никого не вынес.Допивай пиво и смотри Зенит-Анжи.Ты не туда попал....

19:31 8 апреля

Уралмашевец

Позорное судейство. Стыдоба. Пусть выигравшие захлебнутся от слюны - любить их в России за такие победы больше не будут )))

19:30 8 апреля

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