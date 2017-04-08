СКА обыграл "Магнитку" в первом матче финала Кубка Гагарина

Патрик ХЕРСЛИ (№6) забросил одну из шайб СКА в этом матче. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

СКА на выезде нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина – 5:4. Победная шайба на счету Евгения Дадонова. Отметим, что в этом матче было два удаления – у "Металлурга" получил штраф 5+20 Оскар Осала, а у СКА – Илья Ковальчук.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА, следующая игра пройдет в Магнитогорске в понедельник.

Кубок Гагарина

Финал

Первый матч

"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

Голы: Кетов - 6 (бол., Херсли, Белов), 16:18 - 0:1. Тимкин - 2 (Терещенко, Косов), 21:50 - 1:1. Мозякин - 7, 23:11 - 2:1. Дадонов - 6 (Гусев), 33:14 - 2:2. Прохоркин - 3 (Херсли, Барабанов), 34:24 - 2:3. Антипин - 5 (бол., Ли, Мозякин), 39:07 - 3:3. Херсли - 6 (бол., Шипачев, Гусев), 55:01 - 3:4. Дадонов - 7, 56:59 - 3:5. Филиппи - 4, 59:49 - 4:5.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 50:07, Кошечкин, 51:38, 58:11) - Шестеркин.

Штраф: 33 - 29.

Броски: 34 (9+15+10) - 34 (11+16+7).

Судьи: Белов, Кулаков.

8 апреля. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 0-1.

Трансляция матча "Металлург" - СКА