СКА обыграл "Магнитку" в первом матче финала Кубка Гагарина

СКА на выезде нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина – 5:4. Победная шайба на счету Евгения Дадонова. Отметим, что в этом матче было два удаления – у "Металлурга" получил штраф 5+20 Оскар Осала, а у СКА – Илья Ковальчук.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу СКА, следующая игра пройдет в Магнитогорске в понедельник.
Кубок Гагарина
Финал
Первый матч
"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
Голы: Кетов - 6 (бол., Херсли, Белов), 16:18 - 0:1. Тимкин - 2 (Терещенко, Косов), 21:50 - 1:1. Мозякин - 7, 23:11 - 2:1. Дадонов - 6 (Гусев), 33:14 - 2:2. Прохоркин - 3 (Херсли, Барабанов), 34:24 - 2:3. Антипин - 5 (бол., Ли, Мозякин), 39:07 - 3:3. Херсли - 6 (бол., Шипачев, Гусев), 55:01 - 3:4. Дадонов - 7, 56:59 - 3:5. Филиппи - 4, 59:49 - 4:5.
Вратари: Кошечкин (Самсонов, 50:07, Кошечкин, 51:38, 58:11) - Шестеркин.
Штраф: 33 - 29.
Броски: 34 (9+15+10) - 34 (11+16+7).
Судьи: Белов, Кулаков.
8 апреля. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Счет в серии: 0-1.
slavo
SergeiSP, плюсую. можно подумать, что лукойл частная лавочка. и конская армия
04:45
болдовский
Alala-8 человек из НЫНЕШНЕГО только состава СКА играло в Праге-15!не пять пятерок?имеется ввиду что толк с них только ЗДЕСЬ!!!БЕСТОЛКОВЫЙ
01:59
Alala
НО когда опять нас будет выносить Канада -6:1 или 7:3-ТО ОПЯТЬ МЫ УВИДИМ РАСТЕРЯННЫЕ ЛИЦА ТРЕНЕРОВ ПРИВЫКШИХ К ТЕПЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ,А ВМЕСТЕ С НИМИ ТЕ САМЫЕ РАВНОЦЕННЫЕ ПЯТЕРКИ...к сожалению... __________________________________________________________________________________________________________________________ "те самые равноценные пятерки", ну которые "Канада выносила 6-1 и 7-3" поголовно играют в НХЛ. Ну, и все остальные рассуждения такого же уровня... Одно понять трудно - зачем такой бред нести?
00:42
SergeiSP
Как уже надоели эти московские неадекваты, которые прикрываются всей страной в сторону негатива Газпрома. А что Газпром - одна из компаний-монополистов. Может быть РЖД стало вдруг частной организацией? Вам самим то не смешно нести этот бред, команды из Москвы коих далеко не 1, на те же деньги и живут и шикуют не меньше. А до Газпрома как было? А теперь вдруг недовольные, а почему это Газпром скупает тех сех, а мы как же своими 4 командами. Бред, если делать спорт независимым на частные деньги, то и делать для всех, убирать гос. финансирование. Оно может и не плохо в какой-то степени, но это должно быть комплексно для всех, а не для клубов Газпрома. Все гос. деньги убрать из всех клубов и тогда посмотрим у кого окупаемость какая.
00:42
зенит-супер-чемпион
убейтесь об стену, хмыри.
23:19 8 апреля
болдовский
krasnoyar-как найдутся БУДУТ ПОЛУЧАТЬ-----У РАШНИКОВА НАЙДУТСЯ,но кто ж ему даст их платить????Да и смысл потеряется!!!ЦСКА заложил тренд на функциональную подготовку,СИБИРЬ И ТОрпедо-бойцы!ММГ обыграв ЦСКА заложил тренд на мастерство противопоставив бей-беги!ЛОКО в этом году,исправив прежние ошибки ВООБЩЕ я считаю моральный победитель в лиге,так как изменил многое,подтянул молодежь,перестроил игру и т.д.Что внесетСКА??????ДА-НИЧЕГО!!!!!пять равноценных пятерок?на фоне безрыбья и ОТСУТСТВИЯ потолка зарплат-может быть,НО когда опять нас будет выносить Канада -6:1 или 7:3-ТО ОПЯТЬ МЫ УВИДИМ РАСТЕРЯННЫЕ ЛИЦА ТРЕНЕРОВ ПРИВЫКШИХ К ТЕПЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ,А ВМЕСТЕ С НИМИ ТЕ САМЫЕ РАВНОЦЕННЫЕ ПЯТЕРКИ...к сожалению...
22:35 8 апреля
krasnoyar
Никифор///...Но масса нормально мыслящих людей никогда не будет серьезно воспринимать победу ски.... тебе это не грозит ибо ты параноик понятно, весна...
22:33 8 апреля
krasnoyar
болдовский/// шоры убери, не зацикливайся на судействе УВИДЕШЬ ХОККЕЙ если он тебе действительно интересен
22:29 8 апреля
болдовский
Почему не пригласить на финал зарубежных судей?Это как Лемье был бы хозяин Писбурга,совладелец НХЛ и был другом Трампа.....-Я ХОЧУ СМОТРЕТЬ ХОККЕЙ!!!!!!!!!!!!!А СКА МЕНЯ ЛИШАЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!
22:25 8 апреля
krasnoyar
болдовский///krasnoyar-ты думаешь что если условному Тимкину, Калетнику и т.п. платить эти деньги он выйдет на уровень КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА...-они может и не выйдут,но другие найдутся за ЭТИ ДЕНЬГИ!!!!!!!!!/// как найдутся БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
22:25 8 апреля
болдовский
krasnoyar-ты думаешь что если условному Тимкину, Калетнику и т.п. платить эти деньги он выйдет на уровень КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА...-они может и не выйдут,но другие найдутся за ЭТИ ДЕНЬГИ!!!!!!!!!
22:21 8 апреля
krasnoyar
Шалманист Коаснояр Иди, убейся об стену, СКАзочник!///грамматику подтяни школяр иди мой ноги попей теплого молока и спать.
21:47 8 апреля
krasnoyar
болдовский////avu1956-1 271 188 649 рублей)-ЭТО ТОЛЬКО ЗАРПЛАТА КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА!!!!!!!!!!!!!!ОБ ЭТОМ РЕЧЬ И ИДЕТ-САМИ ПОТОЛОК ПРИДУМАЛИ ,САМИ И НАПЛЕВАЛИ!!!!!!!//// ты думаешь что если условному Тимкину, Калетнику и т.п. платить эти деньги он выйдет на уровень КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА...
21:43 8 апреля
ViTTyler
Понабижали весеннеобостренные во главе с Никифором. Ну-ка скажи, мил человек, я тоже однодневка, которая нагло врет, что из Самары и топит за СКА? Кстати, смотрел матч с другом, он болеет за Магнитку. Сошлись на том, что к судейству вопросы есть, но нет ощущения предвзятости.По поводу скупленных звезд. Напомните, кого там СКА у всех скупил? Шипачева, Дадонова и Гусева? Ну да, на момент перехода в СКА они были суперзвездами, а не крепкими середняками, конечно. Хоть бы посмотрели их стату до прихода в СКА, клоуны. Кто там еще? Ковальчук? Возвращался из НХЛ, сейчас играет крайне посредственно. Дацюк? Тоже возвращенец. Куда он должен был на старости лет ехать, в Ёбург? Кто дальше, Плотников? Еще один возвращенец и крайне сомнительное усиление. Вот Войнов усилил. В целом, СКА массово скупает возвращенцев из НХЛ, это да. Но на внутреннем рынке приобретает в основном крепких середняков с перспективой роста.
21:40 8 апреля
krasnoyar
Никифор....иди проспись ,завистник, не позорься
21:33 8 апреля
Никифор
Твари, вы всегда правы, у вас есть деньги!
21:14 8 апреля
foreverCSKAforever
Из-за того, что СКА проморгал регулярку, финальная серия началась в Магнитогорске, матрасы, судившие Металлург не успели на Петровский, чтобы засудить Анжи. Пришлось в Питере работать Сухому, в результате Лунёв стал мокрым.
21:13 8 апреля
болдовский
avu1956-1 271 188 649 рублей)-ЭТО ТОЛЬКО ЗАРПЛАТА КОВАЛЬЧУКА,ДАЦЮКА И КОСКИНЕНА!!!!!!!!!!!!!!ОБ ЭТОМ РЕЧЬ И ИДЕТ-САМИ ПОТОЛОК ПРИДУМАЛИ ,САМИ И НАПЛЕВАЛИ!!!!!!!
20:56 8 апреля
Vosstavshiy iz Bana-2
днища мг! больше добавить нечего.Борьбу начисто проигрывают.Один в один тоже самое было и с динамо и локо.Броски все во вратаря,семин.калетник и прочие спят.Чего тут можно ждать хорошего? чуда от 5 пятерки? спите дальше! Ска ничего не желаю.Просто ****************** при перелете к питеру вместе кубком.Да так что бы только ручка от него торчала из под обломков!
20:21 8 апреля
зенит-супер-чемпион
уралмашевец, ты проклят не мной, но БОГОМ.
20:19 8 апреля
зенит-супер-чемпион
уралмашевец, зря ты это про маму. БОГ такие вещи не прощает. пожалей своих родных. с этого момента ты проклятый.
20:11 8 апреля
Электросталец
Чертенок, бери игру на себя, тащи Магнето, не зря ж ты обогнал Бориса Петровича и Вениамина Вениаминовича!
20:05 8 апреля
зенит-супер-чемпион
уралмашевец, пиши исчо. мне без тебя скучно будет.
20:01 8 апреля
old grumbler
Уралмашевец --- СКА команда из Питера и в Питере ее любят! А кого любите вы нам в Питере параллельно и перпендикулярно мы не просим и не требуем любить СКА мы призываем любить хоккей как красивую игру а не поливать грязью команду которую не смогла обыграть команда за которую вы болели....
19:38 8 апреля
зенит-супер-чемпион
и не надо болеть за СКА. мы без вашего боления проживём, чуханы.
19:35 8 апреля
old grumbler
RobertH победа она и в Африке победа!!! Я, да что я, весь Питер согласен на четыре таких неубедительных победы СКА!!! СКА выиграл Магнитка проиграла а все остальные разговоры ни о чем....
19:34 8 апреля
зенит-супер-чемпион
роберт, соси вместе с уралмашевцем, удод.
19:33 8 апреля
old grumbler
jordan.jr кто живет прошлым не имеет будущего... никакого... ни великого ни хорошего...
19:31 8 апреля
RobertH
old grumbler,я понимаю это состояние пивной эйфории после такой прям убедительной победы,но читать можно было и повнимательнее насчет удалений.Про ваших и наших.Я не болею ни за одну из команд КХЛ.Просто игра по принципу западло мне не нравится,а ты можешь радоваться,я не в претензии.Про сборную.Здесь все ,по моему,не профессионалы и просто высказывают свое мнение.Так что можно и не ёрничать.Хотя...Ну такая победа....---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------зенит-супер-чемпион,СКА ещё никого не вынес.Допивай пиво и смотри Зенит-Анжи.Ты не туда попал....
19:31 8 апреля
Уралмашевец
Позорное судейство. Стыдоба. Пусть выигравшие захлебнутся от слюны - любить их в России за такие победы больше не будут )))
19:30 8 апреля