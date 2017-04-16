СКА обыграл "Магнитку" и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

В пятом матче финала плей-офф КХЛ СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 и во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Питерцы сравнялись по количеству побед в турнире с московским "Динамо", "Ак Барсом" и "Магниткой".
Уральцы вели по ходу встречи со счетом 2:0 – заброшенными шайбами отметились Оскар Осала и Виктор Антипин. Во втором периоде питерцы смогли сравнять счет и выйти вперед усилиями Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В начале третьего периода отставание сократил нападающий магнитогорцев Ярослав Косов, но команда Ильи Воробьева не смогла сравнять счет.
Для главного тренера СКА Олега Знарка этот Кубок Гагарина стал третьим в карьере. До этого 54-летний специалист дважды приводил московское "Динамо" к победе в турнире (2011/12, 2012/13).
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Пятый матч
"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:5 (1:0, 1:3, 1:1)
Голы: Осала – 6 (Сантала, Хабаров), 8:49 – 1:0. Антипин – 7 (Коварж), 23:56 – 2:0. Гусев – 7 (бол., Дадонов, Шипачев), 27:00 – 2:1. Барабанов – 2 (Ковальчук), 29:23 – 2:2. Дадонов – 9 (Шипачев, Гусев), 34:29 – 2:3. Ковальчук – 6 (Херсли), 40:09 – 2:4. Косов – 4, 40:55 – 3:4. Плотников – 3 (п.в.), 58:54 – 3:5.
Вратари: Кошечкин (58:12 – 58:54, 59:00) – Коскинен.
Штраф: 10 – 6.
Броски: 44 (10+14+20) – 31 (17+11+3).
Судьи: Бутурлин, Оленин.
16 апреля. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Счет в серии: 1-4 (4:5, 3:1, 1:2 ОТ, 2:3).
Никифор
Петербург==========Разве сопоставимы затраты Питерского СКА с тем же Новокузнецком или Челябинском, где испокон веков лучшие хоккейные школы страны. Думаю, не намного ошибусь, если не на порядок выше. Или чего стоит строительство одной только Питерской футбольной арены, По мнению экспертов, тех денег вбуханных или (и) разворованных на ее строительстве хватило бы на десяток достойных стадионов европейского уровня в разных регионах страны. Вот только за это нужно вас ненавидеть. И где ваши воспитанники? В той же Казани, Магнитогорске, Челябинске их более половины в команде.
18:26
Chibisov
stat fan ты первый раз здесь?ты почитай,что это никифорок раньше тут писал,это не человек,а гнида!
18:25
vdgn
Какое там "мутное судейство"? Вы зажрались в Магнитогорске. Когда вы попали на нормальную, сильную команду запада в играх на вылет, ваши великие Мозякины, Ли, Коваржи, Зариповы, сразу какие то не великие стали. Сколько они себе шайб привезли? А сколько забили? А остальная команда? Попросту не успевали за игроками СКА. Во сколько раз ваз СКА перебрасывал в некоторых матчах? Это на востоке вы великие, а тут вы в 5 матчах слились. Если для вас новость, что у вас возрастное первое звено, которое не может выдерживать физических нагрузок несколько матчей подряд. Если для вас новость, что одного первого звена "великих волшебников" для победы не достаточно, то я вас поздравляю. Летайте дальше в облаках и пеняйте на "ужасающее судейство". На уровне играл только Кошечкин. Если бы не он, вы бы с двухзначными счетами влетали бы. Нашлись великие, ужасные, обиженные судьями по самое не балуйся.
18:25
Chibisov
никифорок тебя то даже на помойку не пустят ты даже для этого контингента слишком убог и мерзпакостен)Так,что просто брызгай испражнениями фекалия провинциальная)
18:24
stat fan
Вот такая она - культурная столица! Это я про Chibisov. Модераторы, забаньте его
18:24
Никифор
stat fan=====Чибис это реальный отброс)) Ему бесполезно говорить.
18:22
stat fan
Chibisov - иди встречай своих героев в аэропорт, дай людям насущные дела обговорить. Радуйся, кто тебе мешает?
18:22
Chibisov
никифорок обосрись и обтекай полупидорок)
18:21
Никифор
Chibisov=====Давай, исчо жги, культурная столица!)))))))))))) Тяжела жизнь на свалке и в помойках?)))
18:21
stat fan
Chibisov - ТЫ ДИБИЛ? что за тон угомонись
18:21
stat fan
Никифор - респект, супер коммент (про единороссов)
18:20
Chibisov
никифорок полупидорок соси и Жуй,соси и Жуй))))я рад что такая мразь как ты сегодня обтекаешь и изрыгаешь фекалиями,ты существо которое надо в детстве умертвлять!
18:20
Никифор
Chibisov==========Эта истинное мурло болельщика культурной столицы!)))))))) Не нервничай быдло, а лучш работу поищи, хватит уже по трассам шастать.
18:19
stat fan
Thomas_Boy согласен погорячился, болеем за Челябинск, Кузню, Череповец, там болелам много не надо - чуток справедливости
18:19
Ходжес
марку шампанского, которое в кубок льют - кто знает?
18:19
Никифор
Царь то не настоящий! )) Эта победа сродни победе Единой России на выборах, всё то же самое. Сколько бы не голосовало против партии власти, а результат будет один и тот же. Эта победа - мошенничество руководителей кхл, которые по совместительству являются и руководителями СКА.
18:18
Thomas_Boy
stat fan _________ Это шутка? Болеть за "Югру" и "Сочи"? А кто это такие? Искусственно созданные проекты в городах, где хоккея никогда не было. "Сочи" - вообще чистой воды политпроект. Да их в первую лигу надо отправлять. А Мордор я терпеть не могу за то, что он хоккеистов "Трактора" и усть-каменогорского "Торпедо" переманивал.
18:18
stat fan
хотя Магнитке - только 1 звено можно потянуть, а не всю команду
18:18
Chibisov
Никифор иди на трассу жопой торгуй как и твоя мамашка баба низкой социальной ответственности с широкой вагинальной щелью)))СОСИ мразь и главное плюйся желчью мудозвон и дебилоид)))
18:16
stat fan
Помпей - потому что ММК это друзья того кого нельзя называть
18:16
stat fan
"Gaga_rin" - Никто против Ковальчука против не имеет, протв Колхоза - разницу надо ощущать
18:15
Никифор
Chibisov СКА ЧЕМПИОНЫ,а нытикам место у параши) ===== Вот и сиди там, педра, коли это твое законное твое место))
18:14
stat fan
Thomas_Boy не знаю как можно болеть за олигархов надо болеть за Югру, Сочи, Трактор, Северсталь, Кусню, Амур и т.д. а СКА, ЦСКА, РЖД, ММК и Абрамовичу вообще надо свою лигу организовать
18:14
sozercatel
sozerzator === Вы откуда такой подозрительный ник взяли? Чтобы народ в блуд вводить?
18:13
"Gaga_rin"
Быстро все забыли как Кови вытащил 2 ЧМ и был героем Страны, в последние годы у Ильи не все хорошо складывалось, но при этом никто не услышал от него ни грамма негатива в адрес тренеров и руководителей. И в этом году он доказал, что рано его списали, он выходит и бьется изо всех сил, Илью не сломить, он сильный духом парень.
18:11
Помпей
Почему Металлург,а не Трактор?Ведь Магнитогорск это Челябинская область!
18:09
Братчанин
Вообще-то, Ковальчук забил не во втором, а третьем периоде...
18:09
Thomas_Boy
stat fan ______________ Я не из Питера. Все здравомыслящие люди - за СКА. За мордорский "Металлург" болеют только орочьи стада.
18:08
stat fan
Никифор - респект за объективность, никто не говорит что по игре СКА победил незаслуженно, но по организации лиги .... большие вопросы
18:08
Thomas_Boy
Когда темный Властелин Величкин пачками скупал игроков "Трактора" и Усть-Каменогорска, никто из орков не гавкал. А сейчас разлаялись.
18:07