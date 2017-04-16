СКА обыграл "Магнитку" и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

В пятом матче финала плей-офф КХЛ СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 и во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Питерцы сравнялись по количеству побед в турнире с московским "Динамо", "Ак Барсом" и "Магниткой".

Уральцы вели по ходу встречи со счетом 2:0 – заброшенными шайбами отметились Оскар Осала и Виктор Антипин. Во втором периоде питерцы смогли сравнять счет и выйти вперед усилиями Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В начале третьего периода отставание сократил нападающий магнитогорцев Ярослав Косов, но команда Ильи Воробьева не смогла сравнять счет.

Для главного тренера СКА Олега Знарка этот Кубок Гагарина стал третьим в карьере. До этого 54-летний специалист дважды приводил московское "Динамо" к победе в турнире (2011/12, 2012/13).

КХЛ

Кубок Гагарина

Финал

Пятый матч

"Металлург" (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:5 (1:0, 1:3, 1:1)

Голы: Осала – 6 (Сантала, Хабаров), 8:49 – 1:0. Антипин – 7 (Коварж), 23:56 – 2:0. Гусев – 7 (бол., Дадонов, Шипачев), 27:00 – 2:1. Барабанов – 2 (Ковальчук), 29:23 – 2:2. Дадонов – 9 (Шипачев, Гусев), 34:29 – 2:3. Ковальчук – 6 (Херсли), 40:09 – 2:4. Косов – 4, 40:55 – 3:4. Плотников – 3 (п.в.), 58:54 – 3:5.

Вратари: Кошечкин (58:12 – 58:54, 59:00) – Коскинен.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 44 (10+14+20) – 31 (17+11+3).

Судьи: Бутурлин, Оленин.

16 апреля. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 1-4 (4:5, 3:1, 1:2 ОТ, 2:3).

Трансляция матча "Металлург" Мг – СКА