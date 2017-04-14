СКА обыграл "Магнитку" и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина

СКА на своем льду нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина – 3:2. Победная шайба на счету Динара Хафизуллина.
СКА пропустил уже на первой минуте матча. В первой двадцатиминутке питерская команда установила новый рекорд по броскам в одном периоде – 23 раза пришлось вступить в игру Василию Кошечкину. Однако забросить хозяевам так и не удалось.
Команда Олега Знарка сравняла счет в самом начале второго периода – отличился Динар Хафизуллин. "Металлург" продолжал действовать в контратакующей манере и на 35-й минуте Оскар Осала застал врасплох Микко Коскинена броском в ближний угол.
В третьем периоде СКА практически сразу смог счет сравнять – Андрей Зубарев забросил, использовав отскок от вратаря. А победная шайба на счету Динара Хафизуллина, оформившего дубль.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Магнитогорске послезавтра.
Кубок Гагарина
Финал
Четвертый матч
СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магнитогорск) – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Антипин - 6 (Бирюков, Мозякин), 0:27 - 0:1. Хафизуллин - 2 (Шипачев, Гусев), 22:39 - 1:1. Осала - 5 (Сантала), 34:14 - 1:2. Зубарев - 2 (Прохоркин, Гусев), 41:28 - 2:2. Хафизуллин - 3 (бол., Херсли, Гусев), 52:05 - 3:2.
Вратари: Коскинен - Кошечкин (58:52 - 59:24, 59:30).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 50 (23+17+10) - 24 (7+10+7).
Судьи: Ержабек, Раводин.
14 апреля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 3-1 (5:4, 1:3, 2:1 2ОТ, 3:2)
sadmur
Фубля
22:26
spartak ekspress
это все больше похоже на кабинетную рфплию
22:26
DeN 2()1()
Третья шайба абсолютно по правилам. Судья обязан давать свисток, если шайбой завладел бы игрок Мг.
22:26
gigo865
Послезавтра последует возмездие. Красно-белые воины отымеют цыганский табор бомжей во все щели ) Ждём Мюллера поплакать... Это не махинации с шайбой.
22:26
Alala
Отлично-отлично. Я смотрю хейтеры гадят не только себе в штаны, но и через рот.
22:25
Chibisov
Практически 13 тысяч зрителей на матче и только быдло сельское пищит,что хоккей никому не нужен.никифорок за щёчкой ни бобо?)))
22:25
nerastava
Некоторые на ветке рассуждают, что если Магнитка слабее, то нечестная победа над ней справедлива. Вы чего? При таком судействе у Давида в сражении с Голиафом точно не было бы шансов.
22:24
King's Bounty 161
вааааааанючая победа
22:24
Джон....Сильвер
КХЛ получит такого чемпиона, который ему назначил Газпром!
22:24
Паснаход
Скупили лучших игроков, и с таким трудом добываются победы. Ну не стыдно?
22:24
Андрей133
Магнитка такая унылая (( и как они до финала доползли?
22:24
Никифор
Chibisov, чем недоволен членосос новгородский?))) Правдой, о которой пишут форумчане? Так это глас народа, а не таких ублюдков как ты и шариков!
22:24
pushgun
nerastava по хоккейным правилам если после попадания шайбы в шлем вратаря она отскакивает к противнику то игра не останавливается. Если игроку своей команды или в "угол" площадки откуда нападающая команда не может продолжать активное нападение, то игра останавливается. Таких моментов в регулярке несколько десятков было. Так, что напраслину не наводи.
22:23
Гарик "внук Наташи" Попов
А почему всюстрану не возмущали 2 удаления в овере,в прошлой игре? Чёт как-то необъективно,всястрана.
22:23
Kent....
Не понимаю,зачем такие поблажки делать то? И как они потом будут играть за сборную?в надежде что их будут тащить полосатые? Наоборот они должны играть в более суровых условиях,а не тепличных. Хотелось посмотреть хороший финал,а итоге слова Воробьева-Да отдайте вы им этот кубок !!!,как никогда актуальны.
22:23
shadow1512
Ну и тем, кто пишет про неправильно забитую шайбу - читайте правила.....прежде всего самим хоккеистам Магнитки. А то полезли доказывать что-то. Конечно, обидно, но правила нарушены не были.
22:23
Никифор
Кстати, новая история питерского СКА началась с того, что в 2005 году в Петербург переехали 14 игроков новокузнецкого Металлурга вместе с генеральным менеджером Гроссом и главным тренером Соловьевым. Кузня после этого рухнула с 7 места на 16-е и по большому счету уже не смогла оправиться.
22:22
kaduly
Магнитка никакая,ска играет против кошечкина и судьи тут ни причем.
22:22
Chibisov
Особенно радует вой ушлёпков таких как никифорок-полупидорок и дристосильвер,как же перекошены от ненависти ваши и так убогие хари)))Так,что для вас лучше сосать чем говорить,обоссанцы)
22:22
Волейболюга
Но. если честно, проблема не в сосиСКЕ. Когда Металлург играет с каким-нибудь Спартаком судьишки вытворяют ТАКОЕ!!!! Но только уже в пользу "натянутых рекордсменов" Мозякиных-Зариповых. Но никто не возмущается. А сейчас нарвались на более "крутого" и богатого. И чего вы хотели? Последние пару лет в КХЛ дикий кризис. В начале такого и в помине не было. А началось, пожалуй, с "чемпионства" Динамо с Авангардом. И там тоже был "крутой Знарок". Ничего более смешного выдумать было нельзя. Лиге надо срочно что - то делать. Иначе нас перестанут уважать все. О каком бизнес - проекте может идти речь? Сами себя мы давно не уважаем.
22:22
shiko56
Никифор, нет у нас сильной лиги- ага, только во всех городах аншлаг.
22:21
shadow1512
Да и вообще, конечно, умора. В среднем по серии их закатывают в бетон, на что надеяться, что удаления будут в их пользу давать что ли? С чего бы, если большую часть времени в своей зоне отбиваться?
22:21
Никифор
Прогнозируемо было так же, как "честная" победа Единой России на выборах. Сложно играть с питерскими фраерами у власти в КХЛ и в стране.
22:20
pushgun
Никифор тебя послушать то получается, что вся Россия это кучка неудачников болеющих за выбывшие из КГ команды, брызгающих слюной от злобы и зависти и не знающих хоккейных правил. Это не так!
22:20
serzheo
,
22:19
serzheo
Я за ЗОЖ___ Соглашусь. Магнитка хороший клуб и вызывает симпатию, но на сегодня он слабее, как не посмотри, объективно слабее.
22:19
Thomas_Boy
Оле-оле-оле! Магниты в пролете!))) СКА - чемпион!
22:19
nerastava
Стыдно. Я не болею за Магнитку. Но удаление Зарипова и шайба от шлема вратаря убили во мне веру в КХЛ. Ничего не меняется. Позор. Такой хоккей нам не нужен. Тьфу.
22:19
Chibisov
Говнососам подавится желчью)))ХЕР вам ещё в первом матче показал ХЕРвамСЛИ)))никифорке очередной вечер придётся в злобе ждать мамку с трассы)Убогие сосите и не разгибайтесь,ваша поза рака доставляет удовольствие)))
22:18
Я за ЗОЖ
Кстати на Зубареве судьи 5+20 пропустили после удара Тимкиным в голову
22:18