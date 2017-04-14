СКА обыграл "Магнитку" и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина

СКА на своем льду нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина – 3:2. Победная шайба на счету Динара Хафизуллина.

СКА пропустил уже на первой минуте матча. В первой двадцатиминутке питерская команда установила новый рекорд по броскам в одном периоде – 23 раза пришлось вступить в игру Василию Кошечкину. Однако забросить хозяевам так и не удалось.

Команда Олега Знарка сравняла счет в самом начале второго периода – отличился Динар Хафизуллин. "Металлург" продолжал действовать в контратакующей манере и на 35-й минуте Оскар Осала застал врасплох Микко Коскинена броском в ближний угол.

В третьем периоде СКА практически сразу смог счет сравнять – Андрей Зубарев забросил, использовав отскок от вратаря. А победная шайба на счету Динара Хафизуллина, оформившего дубль.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Магнитогорске послезавтра.

Кубок Гагарина

Финал

Четвертый матч

СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магнитогорск) – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Антипин - 6 (Бирюков, Мозякин), 0:27 - 0:1. Хафизуллин - 2 (Шипачев, Гусев), 22:39 - 1:1. Осала - 5 (Сантала), 34:14 - 1:2. Зубарев - 2 (Прохоркин, Гусев), 41:28 - 2:2. Хафизуллин - 3 (бол., Херсли, Гусев), 52:05 - 3:2.

Вратари: Коскинен - Кошечкин (58:52 - 59:24, 59:30).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 50 (23+17+10) - 24 (7+10+7).

Судьи: Ержабек, Раводин.

14 апреля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 3-1 (5:4, 1:3, 2:1 2ОТ, 3:2)

Трансляция матча СКА - "Металлург"