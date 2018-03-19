СКА обыграл "Локомотив" в Ярославле и вышел вперед в серии

"Локомотив" на своем льду в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина уступил СКА (0:2, 1-2). Дубль оформил Илья Ковальчук, который пропустил первую половину второго периода.

Отметим, что в начале встречи не была засчитана шайба ярославской команды (подробности – здесь и здесь).

Почему был отменен гол "Локомотива" в ворота СКА //

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Кубок Гагарина

Западная конференция

1/2 финала

Третий матч

"Локомотив" (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ковальчук - 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 - 0:1. Ковальчук - 3 (Торесен), 57:24 - 0:2.

Вратари: Судницин (59:37) - Коскинен.

Штраф: 14 - 37.

Броски: 30 (4+9+17) - 36 (10+16+10).

Судьи: Беляев, Франо.

19 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Счет в серии: 1-2 (0:4, 2:1).

Трансляция матча "Локомотив" – СКА //

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