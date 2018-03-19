21:37 | Хоккей — КХЛ

СКА обыграл "Локомотив" в Ярославле и вышел вперед в серии

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"Локомотив" на своем льду в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина уступил СКА (0:2, 1-2). Дубль оформил Илья Ковальчук, который пропустил первую половину второго периода.

Отметим, что в начале встречи не была засчитана шайба ярославской команды (подробности – здесь и здесь).

Почему был отменен гол "Локомотива" в ворота СКА //
Почему не засчитана шайба "Локомотива" в ворота СКА? Объясняет КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/2 финала

Третий матч

"Локомотив" (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ковальчук - 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 - 0:1. Ковальчук - 3 (Торесен), 57:24 - 0:2.

Вратари: Судницин (59:37) - Коскинен.

Штраф: 14 - 37.

Броски: 30 (4+9+17) - 36 (10+16+10).

Судьи: Беляев, Франо.

19 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Счет в серии: 1-2 (0:4, 2:1).

Трансляция матча "Локомотив" – СКА //
Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (17)
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Владо

Йокерит,грохни ты уже этот маскофский политпроект!

22:19

Владо

Сегодня мы все сегодня СКА!

22:17

StBand

Читай, обиженный... ))))))))))))))))))))))))))))) "Пояснение к правилу 330 "Судья видеоповторов", Б, пункт 3 Главный судья имеет право обратиться за консультацией к специалисту КХЛ по видеопросмотрам в следующих ситуациях в соответствии с Правилами: 3.1. Правило 480 – Шайба за пределами игровой площадки. Шайба покидает пределы игровой площадки непосредственно перед взятием ворот."

22:15

бронепоезд

StBand--------Ныли вы,когда дома обосрались,ну и найди пункт просмотра не защитанной шайбы.

22:12

бронепоезд

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) бронепоезд, как нет, если даже пункт правил приведен газетой с петушком??? 21:57---------Дак ты Петушок просвяти,а то я газет не читаю. лету

22:01

Есть мнение...

Ожидаемо. Посмотрим, что дальше будет.

21:59

StBand

foreverCSKAforever, не там где нужно переживаешь! Ты лучше пойди памперсы смени, а то в овертайме сольёте! ))))

21:59

StBand

У СКА не засчитали абсолютно правильную шайбу, вот где надо было возмущаться... Но шило на мыло вышло, всё равно вторую плюху получили... Так что счёт по игре!

21:57

100 грамм под огурчик

На повторе четко видно, что шайба покинула площадку. На войне все средства хороши, которые приносят результат. Так что, все по делу.

21:56

foreverCSKAforever

Трудно проиграть в Ярославле, когда хозяйские шайбы в твои ворота не засчитывают.

21:55

shpasic

штраф 14 - 37 - снова СКА всё купил? в том числе и штрафное время для себя, бгг))

21:55

StBand

бронепоезд, заканчивай здесь ныть... Как девочка разнылся тут, будь мужиком... Не умеете забивать честно, играйте в кёрлинг...

21:54

kutuzo zdes

у меня есть перемотка на тв и я сразу же отмотал гол локо. там оргстекло имеет закругление и начало закругления и конец игрового поля обозначен красной полосой вдоль всего стекла, шайба ударилась за красной чертой и вернулась в поле. вопрос ПОЧЕМУ СУДЬИ СМОТРЕЛИ 5 МИНУТ??? А вот с голом СКА незасчитанным не всё так однозначно, защитник талкнул армейца на вратаря, а тот упал уже после того как армеец выехал из вратарской. Но судейство всегда и во всех видах спорта было промосковскм, все начальники в москве да и после завершения карьеры все в москву стараются перебраться.

21:47

бронепоезд

майор99 Все по делу. СКА сильнее в этом матче, а Локо только дрался и изредка играл 21:39-----Всё правильно,правила не для СКА писаны.

21:45

StBand

СКА с победой!!! Всё по делу, однозначно!

21:44

L Osokin

майор99 Все по делу. СКА сильнее в этом матче, а Локо только дрался и изредка играл__________________не быть тебе подполом

21:41

майор99

Все по делу. СКА сильнее в этом матче, а Локо только дрался и изредка играл

21:39

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