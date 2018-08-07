СКА обыграл "Локомотив" и одержал третью победу кряду на Sochi Hockey Open

СКА победил "Локомотив" со счетом 3:1 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Команда Ильи Воробьева победила во всех трех встречах турнира.

В составе победителей голами отметились Николай Прохоркин, Артем Зуб и Василий Токранов, единственную шайбу у ярославцев забросил Владислав Картаев.

Sochi Hockey Open

"Локомотив" (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Прохоркин – 1 (бол., Барабанов, Рундблад), 10:34 – 0:1. Зуб – 1 (Бывальцев, Ли), 11:51 – 0:2. Картаев – 2 (Черепанов, Коледов), 35:50 – 1:2. Токранов – 1 (бол., Гусев, Якупов), 55:42 – 1:3.

Вратари: Салак (58:32) – Шестеркин.

Судьи: Гофман, Оленин.

7 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".