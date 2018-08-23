22:11 | Хоккей — КХЛ

СКА обыграл "Куньлунь" в товарищеском матче


СКА обыграл "Куньлунь" в товарищеском матче на турнире имени Н.Г. Пучкова - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Хоккей

Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Кетов - 1 (Рундблад, Кузьменко), 16:20 - 1:0. Йип - 1 (Кундратек, Бек), 25:54 - 1:1. Кетов - 2, 42:57 - 2:1. Якупов - 4 (Хафизуллин, Мальцев), 54:16 - 3:1. Земченок - 1 (п.в., Ли, Хафизуллин), 58:28 - 4:1.

Вратари: Хелльберг - Налимов (56:53 - 58:28).

Судьи: Васильев, Щенев.

23 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

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