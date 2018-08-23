СКА обыграл "Куньлунь" в товарищеском матче на турнире имени Н.Г. Пучкова - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
Хоккей
Товарищеский матч
Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Кетов - 1 (Рундблад, Кузьменко), 16:20 - 1:0. Йип - 1 (Кундратек, Бек), 25:54 - 1:1. Кетов - 2, 42:57 - 2:1. Якупов - 4 (Хафизуллин, Мальцев), 54:16 - 3:1. Земченок - 1 (п.в., Ли, Хафизуллин), 58:28 - 4:1.
Вратари: Хелльберг - Налимов (56:53 - 58:28).
Судьи: Васильев, Щенев.
23 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Материалы других СМИ