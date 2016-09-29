21:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА обыграл "Куньлунь" и одержал пятую победу подряд

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СКА на своем льду нанес поражение китайскому клубу "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 3-0. Для СКА эта победа стала пятой подряд. "Куньлунь" проиграл четвертый раз кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Куньлунь" (Пекин) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Широков – 7 (Белов, Яковлев), 14:33 – 1:0. Гусев – 8 (Хафизуллин), 25:23 – 2:0. Шипачев – 3 (Чудинов, Хафизуллин), 47:46 – 3:0.

Вратари: Шестеркин – Макаров.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 27 (8+14+5) – 19 (10+8+1).

Судьи: Беляев, Кулев.

29 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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