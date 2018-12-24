СКА объявил состав на последнюю в 2018 году выездную серию

СКА обнародовал список игроков, которые примут участие в выездной серии команды на Дальнем Востоке.

В ее рамках 25 декабря подопечные Ильи Воробьева сыграют с "Куньлунем". Через два дня, 27 декабря, они сразятся в Хабаровске с "Амуром", а их последний матч в 2018 году пройдет 29 декабря во Владивостоке. Там СКА сыграет с "Адмиралом".

Состав команды на выездную серию выглядит следующим образом:

Вратари: Павел Давыдюк, Магнус Хелльберг, Евгений Хвостов, Игорь Шестёркин.



Защитники: Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Земченок, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Владислав Семин, Динар Хафизуллин.



Нападающие: Александр Барабанов, Алексей Бывальцев, Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Максим Карпов, Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, Алексей Кручинин, Андрей Кузьменко, Олег Ли, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Наиль Якупов.