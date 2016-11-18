СКА обратился с благодарностью к представителям СМИ

Пресс-служба СКА на официальном сайте клуба опубликовала обращение к представителям СМИ, в котором благодарит российскую прессу за интерес, который журналисты проявляют к команде из Санкт-Петербурга. В частности, в сообщении говорится о том, что перед игроками стоит задача побеждать в каждом матче, однако важнее подойти к решающим встречам сезона в оптимальном состоянии.

"Хоккейный клуб СКА рассматривает регулярный чемпионат, прежде всего, как подготовку к плей-офф. Перед командой стоит задача выигрывать каждую игру, но важнее, все же, в оптимальном состоянии подойти к решающим матчам сезона. Без поражений пройти сложный регулярный чемпионат КХЛ невозможно, и СКА уважает каждого своего соперника. Сейчас команда сосредоточена на следующей важной игре против ЦСКА. В последнее время наш клуб стал героем множества публикаций в СМИ. Мы благодарны всем журналистам за такое внимание к СКА – надеемся, такой интерес сохранится до конца чемпионата.

Отдельное спасибо – всем болельщикам, которые поддерживают клуб в Ледовом и на других аренах КХЛ", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.