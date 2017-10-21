СКА обновил рекорд продолжительности серии матчей с очками в одной "регулярке"

СКА установил новый рекорд продолжительности серии матчей с набранными очками в одном регулярном чемпионате КХЛ. Питерские армейцы, обыграв "Йокерит" (4:3 ОТ), довели количество игр, в которых они не покидали лед без набранных баллов, до 25. Предыдущее достижение принадлежало двум клубам - самому СКА (сезон-2016/17) и "Авангарду" (сезон-2010/11).

Кроме того, команда Олега Знарка выиграла в основное время два заключительных матча предыдущей "регулярки". По сумме двух сезонов питерские армейцы обновили рекорд лиги по продолжительности серии игр с набранными очками в регулярном чемпионате.

СКА прервал 15-матчевую победную серию "Йокерита"