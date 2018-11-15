СКА обменял права на финского форварда Весалайнена в "Йокерит"

Нападающий СКА Кристиан Весалайнен будет выступать за "Йокерит". Финский клуб выплатит питерской команде денежную компенсацию за обмен прав игрока.

Весалайнен принадлежит "Виннипегу". 19-летний финский хоккеист в этом сезоне сыграл пять матчей в НХЛ за канадскую команду и отдал одну голевую передачу. Нападающий будет выступать за "Йокерит" до конца сезона.

В АХЛ Весалайнен провел 8 игр и отметился 8 (3+5) баллами.