СКА обменял права на финского форварда Весалайнена в "Йокерит"

Нападающий СКА Кристиан Весалайнен будет выступать за "Йокерит". Финский клуб выплатит питерской команде денежную компенсацию за обмен прав игрока.
Весалайнен принадлежит "Виннипегу". 19-летний финский хоккеист в этом сезоне сыграл пять матчей в НХЛ за канадскую команду и отдал одну голевую передачу. Нападающий будет выступать за "Йокерит" до конца сезона.
В АХЛ Весалайнен провел 8 игр и отметился 8 (3+5) баллами.
Обмен между @jokerithc и @hcSKA. Финский клуб получил права на нападающего Кристиана Весалайнена, а СКА – денежную компенсацию.– KHL Media Team (@khlmediateam) 15 ноября 2018 г.
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