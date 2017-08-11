СКА обменял Комарова в "Спартак" на Лысенкова

СКА на своем официальном сайте сообщил об обмене нападающего Виктора Комарова в "Спартак". В обратном направлении проследовал вратарь Никита Лысенков.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер принял участие в 30 матчах в составе МХК "Спартак", отражая 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности – 2.28. Также он провел 2 игры в плей-офф Молодежной хоккейной лиги.

Комаров два последних сезона провел в составе "Лады". В регулярном чемпионате-2016/17 он принял участие в 60 матчах, набрав 25 (12+13) очков.