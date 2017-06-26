СКА - о переходе Гаврикова из "Локомотива": "Клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан"

СКА подтвердил переход в петербургский клуб защитника "Локомотива" Владислава Гаврикова за денежную компенсацию. 21-летний игрок заключил контракт на два года.
– Давнее сотрудничество клубов способствовало налаживанию партнерского диалога, благодаря которому трансфер стал взаимовыгодным, укрепив отношения сторон: в СКА переходит молодой хоккеист с серьезными перспективами, а "Локомотив" в результате перехода прав внутри чемпионата КХЛ получает за игрока достойную компенсацию, – говорится в заявлении на официальном сайте СКА. – При этом клубы совместными усилиями предотвращают отток молодых игроков за океан, что видится особенно важным ввиду предстоящих Олимпийских игр. Хоккейный клуб СКА выражает благодарность ХК "Локомотив" и генеральному спонсору ярославского клуба ОАО "РЖД" за конструктивное взаимодействие, позволившее осуществить данный трансфер.
023
Позор. Просто позорно и неловко читать некоторые заявления, приходящие из Питера. "Совместными усилиями прекращаем отток молодных хоккеистов" - это конечно очень забавно звучит в данной ситуации. Единственное, что радует, что даже миллионными контрактами не получилось удержать Шипачева, и Дадонова, надеюсь тоже. Пацаны понимают, что здесь делать нечего. Даже перспектива участия в ОИ не убеждает.
20:33
Урфин Джюс
Ай какие молодцы.. Если бы не СКА и не ЦСКА, то играли бы они бедные за какие-нибудь Нэшвилл или Питтсбург.. А так все довольны. Ну кроме тех клубов, из которых их выменяли... на денежную компенсацию..
20:30
Vlаdimir
Бред. Ограбили Локомотив - ослабили клуб, а Гавриков через 2 сезона все равно уедет.
20:07