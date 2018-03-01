СКА не забросил шайбу впервые за 152 игры

СКА не смог забросить "Северстали" (1:0 Б) в основное время и в овертайме и победил только по буллитам.
В последний раз питерцы не забивали в регулярке КХЛ 10 октября 2015 года – в домашней встрече с "Локомотивом" (0:3). После этого армейцы неизменно забивали сопернику хотя бы одну шайбу в 152 матчах регулярного чемпионата.
Вторая по продолжительности серия принадлежит "Салавату Юлаеву". С 2008 по 2010 год уфимцы огорчали соперников в 126 играх подряд. (Алексей МОРОЗ)
Самые продолжительные серии матчей с голами в регулярных чемпионатах КХЛ
|
Клуб
|
Годы
|
Матчи
|
СКА
|
2015-2018
|
152
|
Салават Юлаев
|
2008-2010
|
126
|
Авангард
|
2009-2011
|
111
|
СКА
|
2012-2013
|
92
|
Спартак
|
2010-2012
|
88
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leos1948
Очень постарались!
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