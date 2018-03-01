22:31 1 марта | Хоккей — КХЛ

СКА не забросил шайбу впервые за 152 игры

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СКА не смог забросить "Северстали" (1:0 Б) в основное время и в овертайме и победил только по буллитам.

В последний раз питерцы не забивали в регулярке КХЛ 10 октября 2015 года – в домашней встрече с "Локомотивом" (0:3). После этого армейцы неизменно забивали сопернику хотя бы одну шайбу в 152 матчах регулярного чемпионата.

Вторая по продолжительности серия принадлежит "Салавату Юлаеву". С 2008 по 2010 год уфимцы огорчали соперников в 126 играх подряд. (Алексей МОРОЗ)

Самые продолжительные серии матчей с голами в регулярных чемпионатах КХЛ

Клуб

Годы

Матчи

СКА

2015-2018

152

Салават Юлаев

2008-2010

126

Авангард

2009-2011

111

СКА

2012-2013

92

Спартак

2010-2012

88​
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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leos1948

Очень постарались!

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