СКА нанес "Автомобилисту" второе поражение в сезоне. В 27 матчах

"Автомобилист" потерпел поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:5.

В составе победителей хет-трик оформил Максим Карпов, еще по голу на счету у Алексея Кручинина и Наиля Якупова. За екатеринбурский клуб шайбы забросили Дэн Секстон и Найджел Доус.

Для "Автомобилиста" это поражение стало вторым в текущем розыгрыше чемпионата в 27 матчах.



КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Голы: Якупов - 8 (Коскиранта, Плотников), 4:11 - 1:0. Карпов - 3 (бол., Белов, Гусев), 36:58 - 2:0. Кручинин Ал. - 5 (Каблуков, Ли), 39:27 - 3:0. Карпов - 4 (Рукавишников, Токранов), 39:38 - 4:0. Карпов - 5 (бол., Гусев, Дацюк), 49:17 - 5:0. Секстон - 11 (Мамкин, Да Коста), 57:29 - 5:1. Доус - 12, 58:47 - 5:2.

Вратари: Шестеркин - Сохатский.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (8+17+6) - 35 (13+7+15).

Судьи: Наумов, Оленин.

12 ноября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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