СКА начал тренировку с минуты молчания и занимался в траурных повязках

СКА начал тренировку с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове, сообщает официальный сайт клуба. Занятие армейцы провели в траурных повязках.

Сегодня в России объявлен национальный траур в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерове. По официальным данным в пожаре погибли 64 человека, из которых 41 - дети.