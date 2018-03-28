СКА начал тренировку с минуты молчания и занимался в траурных повязках

СКА начал тренировку с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове, сообщает официальный сайт клуба. Занятие армейцы провели в траурных повязках.
Сегодня в России объявлен национальный траур в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерове. По официальным данным в пожаре погибли 64 человека, из которых 41 - дети.
28 марта - день национального траура в России.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 28 марта 2018 г.
СКА вместе со всей страной скорбит по погибшим в кемеровской трагедии.
Сегодняшнюю тренировку команда начала с минуты молчания и провела занятие в траурных повязках. pic.twitter.com/7rUhEdtYIg
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