15:10 | Хоккей — КХЛ

СКА начал тренировку с минуты молчания и занимался в траурных повязках

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СКА начал тренировку с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Кемерове, сообщает официальный сайт клуба. Занятие армейцы провели в траурных повязках. 

Сегодня в России объявлен национальный траур в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерове. По официальным данным в пожаре погибли 64 человека, из которых 41 - дети.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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