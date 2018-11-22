СКА начал продажу билетов на "Хоккей. Классика. Петербург 2018"

СКА объявил о начале продаж билетов на матчи "Хоккей. Классика. Петербург 2018", которые пройдут на футбольном стадионе "Санкт-Петербург", сообщает пресс-служба клуба.

16 декабря на лед выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждет армейское дерби – матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Обе игры начнутся в 17.00 и будут проходить при закрытой крыше стадиона, что обеспечит болельщикам максимальный уровень комфорта.