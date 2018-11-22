СКА начал продажу билетов на "Хоккей. Классика. Петербург 2018"

СКА объявил о начале продаж билетов на матчи "Хоккей. Классика. Петербург 2018", которые пройдут на футбольном стадионе "Санкт-Петербург", сообщает пресс-служба клуба.
16 декабря на лед выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждет армейское дерби – матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Обе игры начнутся в 17.00 и будут проходить при закрытой крыше стадиона, что обеспечит болельщикам максимальный уровень комфорта.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/khokkiei-klassika-pietierburgh-2018-biliety-v-prodazhie/
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