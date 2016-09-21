СКА на выезде обыграл "Югру"

СКА на выезде нанес поражение "Югре" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды Петра Воробьева. Дублем в составе СКА отметился Хохлачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Панов – 4 (Бортников, Д. Хлыстов), 17:10 – 1:0. Широков – 3 (бол., Плотников, Ковальчук), 21:04 – 1:1. Курьянов – 2 (бол., Угольников, Бортников), 34:59 – 2:1. Хохлачев – 1 (Широков), 38:45 – 2:2. Хохлачев – 2 (Яковлев), 52:43 – 2:3. Хафизуллин – 1 (Кетов, Точицкий), 54:02 – 2:4.

Вратари: Шарыченков – Шестеркин.

Штраф: 12 – 8.

Броски: 24 (5+12+7) – 39 (19+12+8).

Судьи: Кислов, Наумов.

21 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".