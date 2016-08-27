СКА на глазах у Малкина победил "Магнитку"

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил магнитогорский "Металлург" – 4:2. Решающую шайбу забросил Евгений Дадонов. Другой форвард СКА – Александр Барабанов – оформил дубль. Это поражение стало для действующих обладателей Кубка Гагарина вторым кряду.

Отметим, что на этой встрече присутствовал воспитанник "Магнитки", двукратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Коварж - 1 (бол., Мозякин, Ли), 14:42 - 0:1. Белов - 1 (Яковлев, Прохоркин), 24:35 - 1:1. Мозякин - 3 (Зарипов), 26:22 - 1:2. Барабанов - 1 (Коскинен, Чудинов), 44:05 - 2:2. Дадонов - 2 (Шипачев, Войнов), 47:04 - 3:2. Барабанов - 2 (Широков, Войнов), 52:45 - 4:2.

Нереализованный буллит: Дадонов (31:05, СКА).

Вратари: Коскинен - Кошечкин (Загидулин, 56:57, Кошечкин, 57:31, 57:47).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 32 (13+8+11) - 24 (8+8+8).

Судьи: Белов, Гашилов.

27 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.