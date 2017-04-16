СКА: "На балет билетов нет"

Перед началом пятого матча финальной серии между магнитогорским "Металлургом" и СКА официальный аккаунт петербургского клуба в "Твиттере" опубликовал ироничную запись. Напомним, что в четвертой встрече команд форвард "Магнитки" Данис Зарипов после удаления заявил, что арбитры "устроили балет".

"В Магнитгорске аншлаг. На балет билетов нет. Начинаем пятый матч серии!" - говорится в сообщении.