СКА крупно обыграл "Локомотив" и обеспечил себе участие в плей-офф

СКА одержал крупную выездную победу над "Локомотивом" со счетом 4:0, Наиль Якупов оформил хет-трик.

Дублем в составе победителей отметился форвард Наиль Якупов. Еще по голу на свой счет записали Антон Белов и Андрей Кузьменко.

Благодаря этой победе, СКА набрал 76 очков в 46 матчах и обеспечил себе участие в плей-офф. Команда Ильи Воробьева идет второй в Западной конференции, отставая на два балла от лидирующего ЦСКА.

Все о КХЛ - здесь

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Голы: Белов - 3 (бол., Прохоркин, Гусев), 22:56 - 0:1. Кузьменко - 10 (Гавриков), 27:33 - 0:2. Якупов - 15 (Прохоркин), 29:37 - 0:3. Якупов - 16 (В. Тихонов), 38:18 - 0:4.

Вратари: Коновалов (Исаев, 29:37) - Шестеркин.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 31 (15+10+6) - 32 (8+13+11).

Судьи: Оленин, Фатеев.

10 января. Ярославль. "Арена-2000". 8500 зрителей.