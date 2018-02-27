СКА: Клуб перевел Шипачева в ВХЛ, чтобы предоставить ему отдых после Олимпиады

Перевод нападающего СКА Вадима Шипачева в фарм-клуб "СКА-Нева" является техническим моментом, сообщили "СЭ" в пресс-службе клуба из КХЛ. Это связано с тем, что игроку необходим отдых после Олимпиады-2018.

– Перевод Шипачева в фарм-клуб – это технический момент, связанный с заявкой на игру с "Йокеритом". Это формальность, он не будет задействован в играх фарм-клуба, – сказал представитель пресс-службы питерцев. - Проблема в том, что сегодня в Хельсинки играет основная команда, и так как многим олимпийцам предоставлен отдых, то клуб заявляет на эту игру ряд хоккеистов "СКА-Невы", а Шипачева нужно убрать из заявки, чтобы там было место. Пока отдых предоставлен на одну игру.

Отметим, что Шипачев в составе сборной России стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018. Он принял участие в первом матче турнира против Словакии (2:3).

Встреча "Йокерит" – СКА пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.