СКА - "клиент" "Автомобилиста"?

Уступив дома "Автомобилисту", СКА потерпел шестое в сезоне и поражение и только во второй раз не сумел набрать очки. Любопытно, что самым неудобным соперником для лидера чемпионата стали именно екатеринбуржцы, занимающие лишь 12-е место в Восточной конференции. В двух матчах против команды Олега Знарка они набрали пять очков. (Кирилл БУРДАКОВ)
Поражения СКА в сезоне-2016/17
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
23.08.2016
|
Трактор (г)
|
1:2 ОТ
|
30.08.2016
|
Ак Барс (д)
|
5:6 Б
|
09.09.2016
|
ЦСКА (г)
|
1:2
|
19.09.2016
|
Автомобилист (г)
|
2:3 Б
|
02.10.2016
|
Медвешчак (г)
|
4:5 ОТ
|
17.11.2016
|
Автомобилист (д)
|
1:2
Оленевод (Бильдыев)
Да.
23:21