СКА - "клиент" "Автомобилиста"?

Уступив дома "Автомобилисту", СКА потерпел шестое в сезоне и поражение и только во второй раз не сумел набрать очки. Любопытно, что самым неудобным соперником для лидера чемпионата стали именно екатеринбуржцы, занимающие лишь 12-е место в Восточной конференции. В двух матчах против команды Олега Знарка они набрали пять очков. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения СКА в сезоне-2016/17