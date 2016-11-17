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СКА - "клиент" "Автомобилиста"?

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Уступив дома "Автомобилисту", СКА потерпел шестое в сезоне и поражение и только во второй раз не сумел набрать очки. Любопытно, что самым неудобным соперником для лидера чемпионата стали именно екатеринбуржцы, занимающие лишь 12-е место в Восточной конференции. В двух матчах против команды Олега Знарка они набрали пять очков. (Кирилл БУРДАКОВ)

Поражения СКА в сезоне-2016/17

Дата

Соперник

Счет

23.08.2016

Трактор (г)

1:2 ОТ

30.08.2016

Ак Барс (д)

5:6 Б

09.09.2016

ЦСКА (г)

1:2

19.09.2016

Автомобилист (г)

2:3 Б

02.10.2016

Медвешчак (г)

4:5 ОТ

17.11.2016

Автомобилист (д)

1:2
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Оленевод (Бильдыев)

Да.

23:21

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