СКА изменил все тройки перед третьей встречей с "Локомотивом"

Главный тренер СКА Олег Знарок внес изменения во все без исключения тройки нападения перед третьим матчем серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Локомотивом". Счет в серии 1-1.

С Ковальчуком и Шипачевым сыграет Барабанов, который заменил переместившегося в четвертое звено Торесена. К Гусеву и Дацюку переведен Плотников – вместо отправленного в запас Карпова. В состав вернулся Кетов, который сыграет с Коскирантой и Каблуковым. И впервые после Олимпиады на льду появится Прохоркин. Он сыграет с Тихоновым и Торесеном.

Кроме того, в строй вернулся Хафизуллин, заменивший Яковлева.

Игра полуфинала Западной конференции "Локомотив" – СКА начнется в Ярославле в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.