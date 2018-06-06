СКА и "Трактор" подтвердили переход Кручинина

Как и сообщал "СЭ", 26-летний форвард Алексей Кручинин перешел в СКА. Информацию об этом подтвердили официальные сайты "Трактора" и СКА.

"Трактор" взамен получит денежную компенсацию. По нашей информации, она составит 40 миллионов рублей

В сезоне-2017/18 нападающий провел 68 матчей и набрал в них 34 (15+19) очка, в том числе в плей-офф 16 матчей и 13 (5+8) очков.