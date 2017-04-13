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СКА и "Магнитка" установили рекорд продолжительности финалов

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Гол нападающего СКА Евгения Дадонова остановил третий матч финальной серии Кубка Гагарина-2017 против магнитогорского "Металлурга" на отметке 92 минуты 45 секунд. Эта игра стала самой продолжительной в рамках финалов плей-офф. Предыдущий рекорд был установлен чуть больше года назад – 11 апреля 2016 года Стефан Да Коста принес ЦСКА победу над тем же "Металлургом" в начале 79-й минуты третьего матча финальной серии. Напомним, что рекорд КХЛ был установлен в марте 2014 года, когда Андрей Конев принес "Донбассу" гостевую победу над "Львом" спустя 126 минут 14 секунд после стартовой сирены. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные матчи финальных серий Кубка Гагарина

Дата

Матч

Счет

Время

Победный гол

12.04.2017

СКА – Металлург Мг

2:1 ОТ

92.45

Евгений ДАДОНОВ

11.04.2016

Металлург Мг – ЦСКА

2:3 ОТ

78.12

Стефан ДА КОСТА

26.04.2014

Металлург Мг – Лев

2:1 ОТ

68.43

Сергей МОЗЯКИН

19.04.2012

Динамо М – Авангард

1:2 ОТ

68.15

Александр ПЕРЕЖОГИН

17.04.2013

Трактор – Динамо М

2:3 ОТ

65.57

Алексей ЦВЕТКОВ

15.04.2016

ЦСКА – Металлург Мг

1:2 ОТ

65.09

Сергей МОЗЯКИН

28.04.2014

Лев – Металлург Мг

5:4 ОТ

63.53

Натан ОЙСТРИК

08.04.2011

Салават Юлаев – Атлант

2:1 ОТ

61.43

Андрей КУТЕЙКИН

17.04.2016

Металлург Мг – ЦСКА

2:3 ОТ

61.40

Михаил ЮНЬКОВ

10.04.2009

Локомотив – Ак Барс

2:3 ОТ

61.08

Юкка ХЕНТУНЕН

03.04.2009

Ак Барс – Локомотив

4:3 ОТ

60.47

Андрей ПЕРВЫШИН

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