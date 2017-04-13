СКА и "Магнитка" установили рекорд продолжительности финалов

Гол нападающего СКА Евгения Дадонова остановил третий матч финальной серии Кубка Гагарина-2017 против магнитогорского "Металлурга" на отметке 92 минуты 45 секунд. Эта игра стала самой продолжительной в рамках финалов плей-офф. Предыдущий рекорд был установлен чуть больше года назад – 11 апреля 2016 года Стефан Да Коста принес ЦСКА победу над тем же "Металлургом" в начале 79-й минуты третьего матча финальной серии. Напомним, что рекорд КХЛ был установлен в марте 2014 года, когда Андрей Конев принес "Донбассу" гостевую победу над "Львом" спустя 126 минут 14 секунд после стартовой сирены. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные матчи финальных серий Кубка Гагарина
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Время
|
Победный гол
|
12.04.2017
|
СКА – Металлург Мг
|
2:1 ОТ
|
92.45
|
Евгений ДАДОНОВ
|
11.04.2016
|
Металлург Мг – ЦСКА
|
2:3 ОТ
|
78.12
|
Стефан ДА КОСТА
|
26.04.2014
|
Металлург Мг – Лев
|
2:1 ОТ
|
68.43
|
Сергей МОЗЯКИН
|
19.04.2012
|
Динамо М – Авангард
|
1:2 ОТ
|
68.15
|
Александр ПЕРЕЖОГИН
|
17.04.2013
|
Трактор – Динамо М
|
2:3 ОТ
|
65.57
|
Алексей ЦВЕТКОВ
|
15.04.2016
|
ЦСКА – Металлург Мг
|
1:2 ОТ
|
65.09
|
Сергей МОЗЯКИН
|
28.04.2014
|
Лев – Металлург Мг
|
5:4 ОТ
|
63.53
|
Натан ОЙСТРИК
|
08.04.2011
|
Салават Юлаев – Атлант
|
2:1 ОТ
|
61.43
|
Андрей КУТЕЙКИН
|
17.04.2016
|
Металлург Мг – ЦСКА
|
2:3 ОТ
|
61.40
|
Михаил ЮНЬКОВ
|
10.04.2009
|
Локомотив – Ак Барс
|
2:3 ОТ
|
61.08
|
Юкка ХЕНТУНЕН
|
03.04.2009
|
Ак Барс – Локомотив
|
4:3 ОТ
|
60.47
|
Андрей ПЕРВЫШИН