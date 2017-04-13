СКА и "Магнитка" установили рекорд продолжительности финалов

Гол нападающего СКА Евгения Дадонова остановил третий матч финальной серии Кубка Гагарина-2017 против магнитогорского "Металлурга" на отметке 92 минуты 45 секунд. Эта игра стала самой продолжительной в рамках финалов плей-офф. Предыдущий рекорд был установлен чуть больше года назад – 11 апреля 2016 года Стефан Да Коста принес ЦСКА победу над тем же "Металлургом" в начале 79-й минуты третьего матча финальной серии. Напомним, что рекорд КХЛ был установлен в марте 2014 года, когда Андрей Конев принес "Донбассу" гостевую победу над "Львом" спустя 126 минут 14 секунд после стартовой сирены. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные матчи финальных серий Кубка Гагарина