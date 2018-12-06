СКА и "Ак Барс" троллят друг друга накануне очной встречи

СКА и "Ак Барс" в четверг, 6-го декабря, сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды обменялись взаимным троллингом накануне очной встречи.

Пресс-служба петербургского клуба напомнила, что в начале сезона СКА переиграл казанцев со счетом 6:1. В ответ "Ак Барс" приводит факт: петербуржцы не могут обыграть соперников дома на протяжении трех лет: последний раз это случилось в 2015 году.

Матч начнется в 19:00.

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