СКА и "Ак Барс" троллят друг друга накануне очной встречи

СКА и "Ак Барс" в четверг, 6-го декабря, сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды обменялись взаимным троллингом накануне очной встречи.
Пресс-служба петербургского клуба напомнила, что в начале сезона СКА переиграл казанцев со счетом 6:1. В ответ "Ак Барс" приводит факт: петербуржцы не могут обыграть соперников дома на протяжении трех лет: последний раз это случилось в 2015 году.
Матч начнется в 19:00.
#айдаповторим! pic.twitter.com/b4cWcERSuS– ХК Ак Барс (@hcakbars) 6 декабря 2018 г.
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