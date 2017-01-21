14:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА: "Хорошо, что договорняки возможны только на Матчах звезд"

0
0
0

Сегодня в Уфе проходит мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ. В конкурсе буллитов защитник "Спартака" Мэттью Гилрой решил проблему с заброшенной шайбой – он подъехал к голкиперу "Адмирала" Игорь Бобков и протянул ему деньги, за что вратарь покинул ворота.

– Что придумает Гилрой? Очень просто: подкупил вратаря и забил в пустые, – сообщает твиттер СКА. – Хорошо, что договорняки возможны только на матчах звезд.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ