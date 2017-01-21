Сегодня в Уфе проходит мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ. В конкурсе буллитов защитник "Спартака" Мэттью Гилрой решил проблему с заброшенной шайбой – он подъехал к голкиперу "Адмирала" Игорь Бобков и протянул ему деньги, за что вратарь покинул ворота.

– Что придумает Гилрой? Очень просто: подкупил вратаря и забил в пустые, – сообщает твиттер СКА. – Хорошо, что договорняки возможны только на матчах звезд.