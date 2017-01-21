Сегодня в Уфе проходит мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ. В конкурсе буллитов защитник "Спартака" Мэттью Гилрой решил проблему с заброшенной шайбой – он подъехал к голкиперу "Адмирала" Игорь Бобков и протянул ему деньги, за что вратарь покинул ворота.
– Что придумает Гилрой? Очень просто: подкупил вратаря и забил в пустые, – сообщает твиттер СКА. – Хорошо, что договорняки возможны только на матчах звезд.
Что придумает Гилрой? Очень просто: подкупил вратаря и забил в пустые. Хорошо, что договорняки возможны только на матчах звезд. #KHLAllStar– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 января 2017 г.
Мэттью Гилрой решил вопрос наличными 💰🏒🥅🚨 #KHLAllStar pic.twitter.com/zIxghvzV4Y– HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 21 января 2017 г.