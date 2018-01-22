СКА дома в овертайме проиграл московскому "Динамо"

СКА на своем поле потерпел поражение от московского "Динамо" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу бело-голубым принес Алексей Терещенко, поразивший ворота питерских армейцев на 4-й минуте овертайма.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА - "Динамо" (Мосвква) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Шипачев - 9 (Плотников, Гусев), 4:17 - 1:0. Карсумс - 3 (Варнаков, Терещенко), 12:20 - 1:1. Калинин - 15 (бол., Ковальчук, Войнов), 26:41 - 2:1. Ефремов - 1 (Марковин), 34:27 - 2:2. Терещенко - 2 (Никулин, Варнаков), 62:39 - 2:3.
Вратари: Шестеркин - Бочаров.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 31 (9+9+12+1) - 31 (7+12+10+2).
Судьи: Наумов, Франо.
22 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
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Болельщик Шексны
совва ...Нытики видели гол забитый коньком?)) или игру не смотрел, но осуждаю))///Игру смотрел, и топил как не странно за СКА, т.к. это нужно для Севы. Терещенко не забивал коньком умышленно. Движения в сторону ворот коньком не было. Надо проигрывать с достоинством
23:37
hadzipanagis
Паша Трихичев влетел в тройку на этапе кубка мира по горным лыжам в комбинации! И КТО ОБ ЭТОМ ШИРОКО НАПИСАЛ? Венген - это одна из самых страшных и узких трасс скоростного спуска!!! РАДИ ИНТЕРЕСА - наберите в интернете - мурашки по коже ЗАПРЫГАЮТ, не заползают, именно ТАК! такие вещи НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ В ПРАЙМ-ТАЙМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КОГДА ТАКОЕ БЫЛО? и в советское время при легендарном ТЯГАЧЕВЕ - не было таких удачных выступлений!!! УНИВЕРСАЛ - И СПУСК ПРОЙТИ, И СЛАЛОМ ДОЕХАТЬ БЕЗ ОШИБОК!!!!!!!!!!!!!!!!! и эти х.к..ист-ы - ИМ ОТДАЮТ ПРАЙМ-ТАЙМ на матч-тв с ТАКОЙ ИГРОЙ? САМИМ НЕ ПРОТИВНО? СПОРТСМЕНЫ - ВЫ или КТО?
23:32
Болельщик Шексны
hadzipanagis /// Болельщик Шексны /// Даже если и теоретически Сева выиграют ЦСКА, то СКА сольют..... КУДА КАТИТЬСЯ НАШ СПОРТ И СПОРТИВНОЕ ТВ? кто-то напишет?/// сами то они могут не слить, им помочь могут. Вот сейчас смотрел статы и отрывки с матча Спам-Сева. Так даже комментатор был удивлен почему Спам играл в большинстве против Севы 5:3. И конечно Спам забил гол при двойном большинстве. У меня есть вера в команду, и ее нет в судейский произвол в КХЛ
23:32
hadzipanagis
/// Болельщик Шексны /// Даже если и теоретически Сева выиграют ЦСКА, то СКА сольют. А уж последнюю игру Спартак с Динамо сыграют как нужно всем, ну акромя Северстали ... в этом то и беда - сольют-не-сольют-и т.д.- и т.п. САМОМУ НЕ ПРОТИВНО ТАКОЕ СМОТРЕТЬ И ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ? баблосы-х.ровы - за.ба.ли-сь - И ЭТО СТРАНА ВЕЛИКИХ ХОККЕЙНЫХ ПОБЕД И ПОБЕДИТЕЛЕЙ? СКОРО по ящику - кроме фигуристок - НЕКОГО БУДЕТ СМОТРЕТЬ! ОДИН губошлеп-биатлонный - чего стоит! и-нашим-и-вашим-прости-господи - НИКТО НЕ ЗНАЕТ КОГДА ЕГО УБЕРУТ С МАТЧ-ТВ? слащавый комментатор - олицетворение современного прости-господи спортивного репортажа............. с какого перепугу его стали и к хоккею подпускать? скажите кто потворствует его чу-му-д ачествам на ТВ? честно - кроме отвращения от его говорильни - других чувств, простых человеческих - ИХ ПРОСТО УЖЕ НЕТ! все испоганил, губошлеп, и перевернул наизнанку... КУДА КАТИТЬСЯ НАШ СПОРТ И СПОРТИВНОЕ ТВ? кто-то напишет?
23:26
совва
Нытики видели гол забитый коньком?)) или игру не смотрел, но осуждаю))
23:17
Ленинград1984
Всем адекватным болелам Динамо - с победой! Молодцы! Если запрыгнете в плов, с удовольствием схожу на матч. Ну а остальным людям - ищите заговоры, да обрящите.
23:13
Болельщик Шексны
Эй болельщики СКА, а вы то чего молчите??? Сами то чувствуйте что слив Динамо пованивает??? Или стыдно признать слив??))))))
23:05
Болельщик Шексны
hadzipanagis ... Болельщик Шексны ... Самое интересное будет наблюдать последнюю игру. Там Сева с продажной СОСИКОЙ встречается, а мертвое Динамо со Спартаком. Вот и посмотрим на игру СКА ... девяносто девять процентов - динамо вне плэй-офф ... - у нее эта игра будет последней в сезоне/// а вот здесь не соглашусь у Севы игра с обеими армейцами. И не факт, что она хоть одно очко возьмет в этих играх. А вот у Спартака 3 игры, одна из них с мертвой Ригой... Даже если и теоретически Сева выиграют ЦСКА, то СКА сольют. А уж последнюю игру Спартак с Динамо сыграют как нужно всем, ну акромя Северстали.
22:45
hadzipanagis
... Болельщик Шексны ... Самое интересное будет наблюдать последнюю игру. Там Сева с продажной СОСИКОЙ встречается, а мертвое Динамо со Спартаком. Вот и посмотрим на игру СКА ... девяносто девять процентов - динамо вне плэй-офф ... - у нее эта игра будет последней в сезоне
22:39
Болельщик Шексны
Тропическая гемангиома Мовсисяна ...Газпром сдал игру специально, чтобы мацквичи попали в плейофф))) вот только плебеи из замкадья, именуемое Череповцом, никак не сдаются)))/// ты знаешь... соглашусь с тобой на все 1000%. Это г..но кхл-ские менеджер с ума сойдут, если Сева проскочит в плофф. Самое интересное будет наблюдать последнюю игру. Там Сева с продажной СОСИКОЙ встречается, а мертвое Динамо со Спартаком. Вот и посмотрим на игру СКА
22:35
hadzipanagis
поправлюсь по предыдущему комменту - не право - А ПРАВИЛО, остальное - как по тексту, извините
22:33
hadzipanagis
еще вопросик: а сама газета спорт-экспресс и ее работники - ОНИ ЧТО СКАЖУТ-НАПИШУТ ЗАВТРА ПРО ЭТУ ГРЯЗНУЮ ИГРУ - ска-динамо? НАРУШАТ ЛИ СВЯТОЕ ПРАВО СОВЕТСКОГО ЖУРНАЛИСТА: НЕ ВРАТЬ?
22:32
hadzipanagis
вопрос - а может эти проклятые - "родченковы-макларены-освальды-и-прочие-степановы-стукачи-моковские-и-немоковские-вадовские-невадовские-щтатовские-английские-евросоюзовские-и-прочие-прочие... - МОЖЕТ ОНИ НЕ ЗРЯ утверждают о вмешательстве потусторонних сил в российском спорте, в хоккее в т.ч.? футбол уже притягивают за уши! чего дальше от этого народа ждать? кто скажет?
22:28
hadzipanagis
привет всем! я даю прогноз о том, что сборная россии вместе с дацюком и ковальчуком сто процентов не выиграет олимпиаду! просто потому, что "играть в поддавки" на олимпиаде-2018 никто не будет со сборной "атлетов из россии" в хоккейной форме! не выиграть у "деревянной команды"-динамо-москва-образца2017-2018гг. - это позор российского хоккея образца сезона 2017-2018гг.! олег-знарок еще раз доказал свою преданность "команде" молодости своей-динамо-москва! ПОЗОРНИКИ! и это только для того, чтобы динамо-москва прошла в плэй-офф? ПОЗОРИЩЕ! включил на последних минутах игры, минут за 5, и все стало понятно, когда увидел на сайте газеты два счета - спартак-северсталь и ска-динамо... понятно, что всем нужны очки! НО ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА - ска (ИМЕННО С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ) газпромовские-деньги ЗРЯ ПОЛУЧАЕТ? расслабились? или сдали игру по команде знарка? ГДЕ ФЭЙР-ПЛЭЙ? МИСТЕРЫ ИЗ РУКОВОДСТВА КХЛ? да эта игра - подтверждение того, что в нашем спорте - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО - чиновники и топ-менеджеры могут влиять на результат? САМИМ-ТО НЕ ПРОТИВНО ТАКОЕ ДЕЛАТЬ? чемпиону россии отдать два очка деревянному-динамо-образца-2017-2018гг. чтобы он попал в плэй-офф? не бегали - не играли - не выкладывались - отрабатывали номер - это все про хоккеистов ска... КАКИЕ СКАЗКИ БУДЕТ НАМ РАССКАЗЫВАТЬ ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ-2018, КОГДА проиграете деревянным словакам? и вылетите из плэй-офф в самом его начале? рукодельники- выдумщики вы-наши! все ВЕЛИКИЕ СОВЕТСКИЕ ХОККЕИСТЫ - сказали бы вам все в лицо по поводу сегодняшнего кривлянья на площадке... ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НЕ НУЖЕН! потом удивляемся - почему молодежь не играет в кхл... ГЛЯДЯ НА ТАКУЮ ИГРУ - КТО БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ? это один из самых отрицательных моментов от игры ведущей российской команды - ДЕТИ ЧЕМУ МОГУТ НАУЧИТЬСЯ? про соответствующие комитеты кхл, компетентные разобрать подобные подарки деревянной команде-динамо - спрашивать ИЛИ НЕ СТОИТ? ХОТЕЛОСЬ БЫ ПЕРЕФРАЗИРОВАТЬ ИЗВЕСТНУЮ ПЕСНЮ - : " ГУД БАЙ ... РАША, ... И ТЫ НЕ БУДЕШЬ НИКОГДА... победителем олимпиады... ПРИ ТАКОЙ ИГРЕ СВОИХ "ЗВЕЗД"-2018... всем удачи, пока
22:23
Джон....Сильвер
Смех сквозь слезы! Питер тянет Москву в плов!
22:22
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Газпром сдал игру специально, чтобы мацквичи попали в плейофф))) вот только плебеи из замкадья, именуемое Череповцом, никак не сдаются)))
22:19
Kent....
Вот уж не ожидал от СОСИСКИ такой безвольной игры.. Раздвинули булки перед мертвым Динамо. )))))))))))))))))))))))ахахахаха
22:16
rusfed 2.0
Кот разжирел до того, что перестал реагировать на мышей
22:14
Сквайер Треллони
Лучше динамо или северсталь чем спартачокс.
22:14
Болельщик Шексны
Вот уж не ожидал от СОСИСКИ такой безвольной игры.. Раздвинули булки перед мертвым Динамо.
22:09
Kent....
Сосиска)))))))))
22:08
MacPhisto
А почему заголовок не выделен жирно?
22:06