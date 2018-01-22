СКА дома в овертайме проиграл московскому "Динамо"

СКА на своем поле потерпел поражение от московского "Динамо" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу бело-голубым принес Алексей Терещенко, поразивший ворота питерских армейцев на 4-й минуте овертайма.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА - "Динамо" (Мосвква) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шипачев - 9 (Плотников, Гусев), 4:17 - 1:0. Карсумс - 3 (Варнаков, Терещенко), 12:20 - 1:1. Калинин - 15 (бол., Ковальчук, Войнов), 26:41 - 2:1. Ефремов - 1 (Марковин), 34:27 - 2:2. Терещенко - 2 (Никулин, Варнаков), 62:39 - 2:3.

Вратари: Шестеркин - Бочаров.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (9+9+12+1) - 31 (7+12+10+2).

Судьи: Наумов, Франо.

22 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.