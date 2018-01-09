СКА дома обыграл "Куньлунь", Плотников и Шипачев набрали по 3 очка

СКА дома обыграл "Куньлунь" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу хозяевам площадки принес точный бросок Николая Прохоркина.

Отметим, что в составе питерцев по 3 балла за результативность набрали Сергей Плотников (2+1), Вадим Шипачев (0+3). 2 (1+1) очка на свой счет записал Никита Гусев.

КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА - "Куньлунь" - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Бек - 6 (Дефацио), 2:54 - 0:1. Плотников - 15 (бол., Шипачев, Гусев), 8:15 - 1:1. Гусев - 22 (Плотников, Шипачев), 11:52 - 2:1. Кейн - 11 (Ибрагимов, Костицын), 12:22 - 2:2. Прохоркин - 12 (Широков), 35:19 - 3:2. Плотников - 16 (бол., Херсли, Шипачев), 58:06 - 4:2.

Вратари: Шестеркин - Хелльберг (58:15).

Штраф: 4 - 26.

Броски: 49 (17+19+13) - 22 (15+3+4).

Судьи: Бирин, Оскирко.

9 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.