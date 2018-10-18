СКА дома обыграл "Динамо"

СКА выиграл у московского "Динамо" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Никита Гусев, Александр Дергачев и Патрик Херсли.

У гостей голы в активе Евгения Мозера и Дмитрия Моисеева. СКА набрал 30 очков и лидирует в Западной конференции. У "Динамо" 15 очков и десятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Мозер - 1, 1:13 - 0:1. Гусев - 6 (Якупов), 9:45 - 1:1. Дергачев - 4 (бол., Кручинин, Барабанов), 24:07 - 2:1. Херсли - 9 (бол., Белов, Дацюк), 35:35 - 3:1. Моисеев - 1 (бол., Пепеляев, Койвисто), 58:01 - 3:2.

Вратари: Хелльберг - Еременко (56:24 - 57:53, 58:25).

Штраф: 12 - 16.

Броски: 39 (14+16+9) - 30 (10+7+13).

Судьи: Гашилов, Гусев.

18 октября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец". 10906 зрителей.

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