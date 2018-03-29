СКА аннулировал несколько билетов на матчи с ЦСКА из-за спекуляции

СКА аннулировал нескольких билетов на домашние матчи 1/2 финала Кубка Гагарина против ЦСКА в рамках борьбы со спекуляцией, информирует пресс-служба питерского клуба. Аннулированы билеты, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене.

- Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты, - говорится в заявлении клуба.



