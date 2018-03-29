14:18 | Хоккей — КХЛ

СКА аннулировал несколько билетов на матчи с ЦСКА из-за спекуляции


СКА аннулировал нескольких билетов на домашние матчи 1/2 финала Кубка Гагарина против ЦСКА в рамках борьбы со спекуляцией, информирует пресс-служба питерского клуба. Аннулированы билеты, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене.

- Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты, - говорится в заявлении клуба.


 

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/annulirovaniie-bilietov-v-ramkakh-bor-by-so-spiekuliatsiiei-2/

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