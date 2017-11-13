Сизов возвращается в "Северсталь"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев отметил, что защитник Антон Сизов залечил свою травму. Специалист также добавил, что хоккеист сперва отправится в ВХЛ, в "Ижсталь".

- Антон сейчас залечил травму, которую получил в аварии весной, и, как мы и говорили в начале сезона, ему сейчас будет предоставлена возможность попасть в состав, – цитирует клубная пресс-служба Гулявцева. – Сначала он будет тренироваться с командой, а затем отправится в ВХЛ, в "Ижсталь", чтобы набрать игровую форму.

Напомним, что Сизов начале межсезонья получил травму в аварии, из-за которых выбыл из игры. В настоящий момент 22-летний игрок восстановился и подписал просмотровый контракт "Северсталью".