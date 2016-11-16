Сизов и Стась дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ на один матч дисквалифицировал защитника "Северстали" Антона Сизова. Также дисквалификацией на одну встречу наказан нападающий минского "Динамо" Андрей Стась. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"После матча "Северсталь" – "Югра", состоявшегося 15 ноября, принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК "Северсталь" Антона Сизова (№ 36) наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.7. Статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении.

"На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК "Динамо" Андрея Стася (№23) наказание по Правилу 539 а (Подножка) – Малый штраф – на наказание по Правилу 539 б (Подножка) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.10. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении.