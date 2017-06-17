11:18 | Хоккей — КХЛ

Симон Энеруд: "Очень приятно стать частью "Сочи"


Новичок "Сочи" Симон Энеруд отметил, что подписание контракта с клубом КХЛ - это следующий шаг в его карьере. Предыдушим клубом шведа был ХВ-71.

– У меня был действующий контракт с ХВ-71, было тяжело покидать команду, но я рад, что получил возможность сделать следующий шаг в своей карьере, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Энеруда. - Очень приятно стать частью хоккейного клуба "Сочи".

– Что ты знал о "Сочи" и России до подписания контракта? 

– Я смотрел Олимпийские игры, когда они проходили в Сочи. Знаю, что это очень красивый город. Также я общался с Оскаром Фантенбергом и Андре Петерссоном, они рассказывали о команде и городе.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Simon-Jenerud-Prijatno-stat-chastju-HK-Sochi-5939

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