Симон Энеруд: "Очень приятно стать частью "Сочи"

Новичок "Сочи" Симон Энеруд отметил, что подписание контракта с клубом КХЛ - это следующий шаг в его карьере. Предыдушим клубом шведа был ХВ-71.

– У меня был действующий контракт с ХВ-71, было тяжело покидать команду, но я рад, что получил возможность сделать следующий шаг в своей карьере, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Энеруда. - Очень приятно стать частью хоккейного клуба "Сочи".

– Что ты знал о "Сочи" и России до подписания контракта?

– Я смотрел Олимпийские игры, когда они проходили в Сочи. Знаю, что это очень красивый город. Также я общался с Оскаром Фантенбергом и Андре Петерссоном, они рассказывали о команде и городе.