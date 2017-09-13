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10:56 | Хоккей — КХЛ

Силовой прием Коларжа - лучший хит недели в КХЛ

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КХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших силовых приемов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата лиги. Лучшим стал хит защитника "Амура" Яна Коларжа в матче против "Автомобилиста" (1:8).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Shakuille O'Neal

А в КХЛ вообще знают, что такое силовой прием в хоккее?

11:26

Sn0w

В подборке примерно 1,5 силовых приема, причем ни одного жесткого. Топ 10 лиги, атас, вообще. Балет плюшевых балерин.

11:19