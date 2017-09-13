Силовой прием Коларжа - лучший хит недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших силовых приемов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата лиги. Лучшим стал хит защитника "Амура" Яна Коларжа в матче против "Автомобилиста" (1:8).
КХЛ на своем официальном сайте назвала десятку лучших силовых приемов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата лиги. Лучшим стал хит защитника "Амура" Яна Коларжа в матче против "Автомобилиста" (1:8).
Shakuille O'Neal
А в КХЛ вообще знают, что такое силовой прием в хоккее?
11:26
Sn0w
В подборке примерно 1,5 силовых приема, причем ни одного жесткого. Топ 10 лиги, атас, вообще. Балет плюшевых балерин.
11:19